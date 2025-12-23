Tres heridos por inhalación de humo en el incendio de una vivienda en Torrent - CONSORCIO DE BOMBEROS

VALÈNCIA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas por inhalación de humo en el incendio de una vivienda declarado sobre las 10.15 horas de este martes en la calle Salvador de la localidad valenciana de Torrent, según ha informado el Consorcio y el CICU.

Hasta el lugar se han movilizado una unidad del SAMU y una unidad SVB que han asistido a tres personas por inhalación de humo. Una de ellas, una mujer de 67 años ha sido trasladada al Hospital La Fe. Las otras dos, una mujer de 67 años y otra persona de la que no se disponen datos, han sido evacuadas al Hospital General.

En las tareas de extinción han participado tres dotaciones de bomberos de Torrent y Catarroja y un sargento de Torrent, según las mismas fuentes.