La UA reconstruye la lista de pasajeros del carguero Ronwyn, uno de los últimos barcos del exilio republicano de 1939

Imagen del barco Ronwyn - UA

ALICANTE, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Archivo de la Democracia de la Universidad de Alicante (UA) ha incorporado contenidos "inéditos" sobre la singladura del carguero británico Ronwyn, uno de los barcos que protagonizó la huida de refugiados republicanos en los últimos días de la Guerra Civil desde el puerto de Alicante. El material forma parte del portal web del 'Exilio republicano en el norte de África', que ha publicado recientemente una investigación sobre el viaje y el listado de pasajeros de este mercante que partió de la capital alicantina el 12 de marzo de 1939 y llegó tres días después a Ténés (Argelia), tras atravesar un fuerte temporal.

Desde la institución académica alicantina, el director del archivo, Emilio Rosillo Clement, ha subrayado la "relevancia" del trabajo: "La importancia y novedad de esta investigación radica en que la lista de embarcados en el Ronwyn nunca ha sido hallada en los archivos franceses, por lo que los listados que han circulado hasta la fecha eran muy incompletos".

El Ronwyn era un carguero de cuatro bodegas construido en los astilleros Wood Skinner & Co Ltd., situados en Bill Quay, cerca de Newcastle. El buque fue botado en octubre de 1917 y entregado en marzo de 1918 a la compañía Redlands Shipping Co Ltd., con pabellón británico y matrícula de Londres. El mercante tenía 1.744 toneladas de registro bruto y 1.029 toneladas netas, con una eslora de 87 metros, 11,5 metros de manga y 5,5 metros de puntal.

Durante el final de la guerra había estado dedicado durante meses al avituallamiento de puertos republicanos y en aquellas fechas era propiedad de la compañía inglesa Billmeier. Al mando del buque se encontraba el capitán Gilbert Bewen, natural de Swansea, según ha señalado la UA en un comunicado.

El barco llegó a Alicante el 9 de marzo de 1939, en un momento en el que la derrota republicana era "ya evidente" y la ciudad vivía "una creciente ansiedad ante la inminente entrada de las tropas franquistas". "En el puerto se concentraban centenares de personas que buscaban desesperadamente una vía de escape hacia el exilio", recuerda la UA.

Y añade que, "ante la presión de quienes querían huir, la Comandancia de Marina solicitó al capitán Bewen que aceptara pasajeros civiles en el mercante". El capitán accedió, aunque "exigiendo un pago económico para embarcar", generalmente 200 francos o 50 pesetas en moneda de plata. "Quienes no disponían de dinero llegaron a pagar con joyas o incluso con azafrán", detalla.

ANOTACIONES

El abogado alicantino Eliseo Gómez Serrano dejó testimonio de aquel momento en su diario personal. El 12 de marzo se acercó al muelle y describió la escena que encontró: "Un barco sucio, un 'tramp' inglés cualquiera, que va a su negocio, estaba abarrotado de gente".

En sus anotaciones también recogía el "ambiente de incertidumbre" que se vivía en la ciudad. "Me dicen que son centenares las personas, hombres y mujeres, de todos los partidos, que se van, es decir, que huyen. ¿Por qué?", escribió, según detalla la UA, que añade que el propio Gómez Serrano fue fusilado en Alicante el 4 de mayo de 1939, poco después del final de la guerra.

El testimonio de Gerardo Bernabeu Vilaplana, militante de la CNT que logró embarcar junto a su hermano Liberto, describe la escena vivida en el muelle alicantino. Según relató posteriormente, al menos mil personas se congregaban en el puerto, muchas de ellas familiares y amigos que acudían a despedir a quienes lograban subir al barco: "Había mucha expectación, al menos mil personas, y entre ellos muchos amigos y conocidos".

El embarque se realizó siguiendo un orden "improvisado", ya que "primero subieron las mujeres y los niños, después los ancianos y los heridos, y finalmente los hombres". "Emoción en la despedida. Abrazos y lágrimas. La Logia no sabe cómo ayudarnos y da dos mil pesetas a Liberto", recordaba Bernabeu.

Finalmente, el Ronwyn zarpó del puerto de Alicante el 12 de marzo a las 23.00 horas con "cientos de refugiados a bordo". Durante la travesía hacia el norte de África, se vivieron "momentos de gran tensión" cuando un crucero franquista detectó el barco y lo siguió durante algunos minutos, "aunque finalmente no abrió fuego".

Al día siguiente, Gómez Serrano volvió a referirse al episodio en su diario reflejando el "impacto" que había causado en la ciudad: "Se comenta hoy todo el día en Alicante el enorme embarque de gente fugitiva ayer por la tarde para Orán... Ante esto, entre los que se han quedado surge el punzante deseo de emular a los fugitivos".

INFORMES Y REGISTROS

La investigación publicada por la UA ha sido realizada por el historiador Juan Martínez Leal, con la colaboración de Mercedes Guijarro. Ambos han logrado reconstruir el listado de pasajeros a partir de informes y registros elaborados tras el desembarco de los refugiados en Argelia.

Para ello, se han utilizado documentos conservados en los Archivos Nacionales de Fontainebleau (Francia), obtenidos gracias a gestiones realizadas por el Archivo de la UA.

Una vez llegados al norte de África, las autoridades francesas trasladaron a los refugiados a distintos centros de acogida. Las mujeres y los niños fueron instalados en el campo de Carnot, mientras que los hombres fueron internados en instalaciones militares de Orléansville, en Argelia.

EL LISTADO "MÁS COMPLETO ELABORADO HASTA AHORA"

Según explica Rosillo, el resultado de este trabajo es el listado "más completo elaborado hasta ahora" sobre los pasajeros del Ronwyn. "Por primera vez se ofrece a estudiosos y familiares descendientes de este exilio el listado más completo y verosímil de los republicanos españoles y también de algunos extranjeros que viajaron al exilio norteafricano en este barco", añade.

El listado reconstruido recoge un total de 718 pasajeros, de los que 556 eran adultos (221 mujeres y 335 hombres) y 162 niños. Además, el documento ha sido "enriquecido" con "numerosas notas y observaciones sobre la identidad de las personas, su procedencia, profesión o edad, lo que permite conocer con mayor detalle el perfil de quienes protagonizaron esta huida".

El 'Portal del exilio republicano en el norte de África' continúa ampliando su contenido con nuevas investigaciones y materiales documentales, ha detallado la institución académica, que añade que "actualmente el proyecto reúne alrededor de 440 fichas biográficas de personas vinculadas a este episodio histórico, muchas de ellas acompañadas de fotografías".

"Gracias a la reciente investigación sobre el Ronwyn y otras investigaciones en curso, en los próximos meses se prevé sobrepasar la cifra de 500 reseñas biográficas", ha explicado Rosillo.