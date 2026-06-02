UGT pide a Ford revalorizar salarios y dos modelos más para la fábrica de Almussafes en una nueva reunión de negociación

Archivo - Varios trabajadores en la fábrica de Ford, a 12 de junio de 2024, en Almussafes, València, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

UGT ha trasladado este martes a la dirección de la fábrica de Ford en Almussafes (Valencia) las reivindicaciones acordadas en su asamblea de afiliados, que incluyen devolver los salarios a la senda del IPC. Además, el sindicato ha defendido que la factoría debe aspirar a producir dos nuevos vehículos más de pasajeros.

La empresa ha respondido que necesita dos semanas para evaluar las posturas planteadas y darles una respuesta, según ha explicado UGT tras la celebración este martes de una nueva reunión de la comisión negociadora del Acuerdo 2030 para Almussafes.

En estas conversaciones se busca actualizar el acuerdo laboral ahora vigente, conocido como acuerdo de electrificación y firmado en 2022 por la empresa y UGT, que implicaba medidas de "flexibilidad" y una "contención salarial" con aumentos desvinculados al IPC. Los términos de dicho acuerdo se recogieron en un convenio colectivo vigente hasta este 2026 y estaban condicionados a la fabricación de los modelos eléctricos de Ford. Sin embargo, finalmente lo que ha confirmado la empresa para la fábrica por el momento es la producción del nuevo Bronco con opción multienergía.

UGT, sindicato mayoritario en Ford, celebró una asamblea de afiliados este lunes en la que acordó pedir ahora a la empresa "la vuelta a la senda del IPC" con un IPC más un 1-1,5%, la inclusión de una cláusula de revisión salarial con efecto retroactivo y mejoras en las instalaciones y los permisos médicos, entre otras medidas.

"UGT-Ford tenemos muy claro que hay dos nuevos vehículos de pasajeros para desarrollar, fabricar, y vender en Europa, y deben ser asignados a nuestra fábrica. Pero además, ahora toca revalorizar y proteger los salarios, y eso debe suponer que la dirección de Ford acabe dando respuesta afirmativa a nuestra propuesta de Acuerdo 2030", ha expuesto el sindicato, que ha quedado a la espera de la convocatoria de una nueva reunión.

Por su parte, tras la reunión de este martes, STM ha criticado que Almussafes ha sido "la única factoría de vehículos a motor en España con el salario congelado desde el 2022 a 2025".

"Toda aquella propuesta, y hasta los que se ha hablado en la propia reunión, que mejore la situación social de la plantilla, y aumente el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras, es decir, nuestros salarios tengan como mínimo una subida vinculada al nivel de vida (IPC) más un porcentaje, será bienvenida por nuestra parte", ha expresado en un comunicado.

STM, que ha denunciado ante la Audiencia Nacional la "congelación salarial" que afecta a la plantilla, ha asegurado: "En cumplimiento de lo que consideramos una obligación moral hacia vosotros, el 10 de junio --fecha en la que está marcado el juicio-- iremos a Madrid, a la Audiencia Nacional, a luchar por los salarios y derechos de la plantilla, por el cumplimiento del Art. 33 del Convenio y recuperar el poder adquisitivo perdido".