UJI y GEA Biotechnology desarrollan una suspensión acuosa antifúngica para prevenir infecciones por hongos en cultivos - DAMIÁN LLORENS/UJI

CASTELLÓ 27 May. (EUROPA PRESS) - -

La Universitat Jaume I de Castellón y la empresa GEA Biotechnology han desarrollado una suspensión acuosa antifúngica para la prevención de infecciones causadas por hongos en cultivos y frutas durante las etapas pre y postcosecha. La nueva mezcla está orientada a los sectores de la biotecnología y agrícola y busca colaboración para el desarrollo y adaptación a aplicaciones comerciales.

La tecnología se basa en microcápsulas biodegradables de quitosano que encapsulan anetol, un compuesto natural con actividad antifúngica, lo que permite mejorar su estabilidad y favorecer una liberación controlada sobre superficies vegetales y frutales. Según ha explicado el equipo investigador, liderado por Carolina Clausell, del grupo Ecofisiología y Biotecnología coordinado por Aurelio Gómez Cadenas, la formulación "mejora la eficacia antifúngica de compuestos naturales y ofrece una alternativa más sostenible a los fungicidas sintéticos convencionales".

El nuevo sistema presenta además una formulación estable, fácilmente aplicable y adaptable a tratamientos tanto en campo como en almacenamiento postcosecha. Los ensayos realizados en laboratorio han mostrado una elevada eficacia frente a distintos hongos fitopatógenos responsables de pérdidas agrícolas y deterioro de frutas. "La encapsulación permite proteger el compuesto activo natural y prolongar su acción antifúngica, mejorando su aplicación en agricultura y conservación postcosecha", ha destacado Carolina Clausell.

La fórmula está validada a nivel de laboratorio experimental y protegida por una solicitud de patente europea, de la que son titulares al 50 por ciento la UJI y la empresa GEA Biotechnology. El proyecto realizado por personal investigador de ambas entidades ha contado con financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para la Comunitat Valenciana 2021-2027 para la acción INNEST/2023/122.

La Universitat Jaume I, a través del Servicio de Gestión de la Investigación y la Transferencia (SEGIT) y del Vicerrectorado de Innovación, Transferencia y Territorio, facilitan la transferencia científica y tecnológica de su personal investigador con el fin de avanzar en su vocación de transmisión y difusión del conocimiento científico, técnico, social y humanístico.