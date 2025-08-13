La UME se moviliza al incendio forestal de Teresa de Cofrentes y siguen 11 medios aéreos

VALÈNCIA 13 Ago. (EUROPA PRESS) - La Unidad Militar de Emergencias (UME) se ha movilizado hacia las labores de extinción del incendio forestal de Teresa de Cofrentes (Valencia), donde continúan trabajando 11 medios aéreos y varias unidades terrestres.

El incendio, originado por un rayo sobre las 15.46 horas de este miércoles, ha obligado a establecer la situación 2 del Plan Especial frente al riesgo de Incendios Forestales (PEIF), a desalojar de forma preventiva las pedanías de El Canalón y otra cercana a la Rambla Argongeña y a solicitar al Gobierno la movilización de la UME.

El Tercer Batallón de esta unidad, con base en Bétera (Valencia), ha movilizado hasta el incendio al Equipo de Reconocimiento y Primera Intervención, informa la UME en redes sociales.

Según la última actualización de medios desplazados a Teresa de Cofrentes, a las 19.45 horas, trabajan en la extinción cinco unidades terrestres y tres helitransportadas de bomberos forestales de la Generalitat, ocho autobombas, tres coordinadores forestales, dos brigadas forestales del Consorcio Provincial de Bomberos y 11 medios aéreos, detalla el Centro de Coordinación de Emergencias.

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha afirmado en redes sociales que siguen "muy pendientes" de la evolución del incendio. El conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, se ha desplazado al puesto de mando avanzado (PMA).

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha indicado que siguen "muy pendientes" de la evolución del fuego. Según ha apuntado, la Generalitat ha solicitado la activación de la UME y ya trabajan cien efectivos con seis autobombas y 40 vehículos. "Mucha precaución y sigamos las recomendaciones de los canales oficiales", ha aconsejado en redes sociales.