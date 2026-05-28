La Universitat aboga por "compromisos" con el profesorado "a la mayor brevedad" ante la huelga educativa

Un grupo de personas se concentra frente a la Conselleria de Educación, a 25 de mayo de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Universitat de València (UV) reclama, ante la huelga educativa, que "a la mayor brevedad" se establezcan "compromisos que permitan avanzar de manera realista en las cuestiones que preocupan al profesorado, al estudiantado, a las familias y, en definitiva, a toda la ciudadanía".

En un comunicado, la institución académica señala que "es evidente que la educación pública afronta dificultades que resulta necesario abordar con voluntad de entendimiento y corresponsabilidad".

La Universitat de València, "como referente en formación de los profesionales del sector educativo, considera necesario recordar que la educación pública es un instrumento clave para la cohesión social y constituye uno de los pilares esenciales de la sociedad del bienestar".

En la misma línea, enfatiza "el papel esencial que juega el profesorado y el necesario reconocimiento a su tarea".