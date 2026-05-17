La UPV gana por segundo año consecutivo la Formula SAE Michigan en la categoría de combustión. - UPV

VALÈNCIA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Generación Espontánea de la Universitat Politècnica de València (UPV) se ha proclamado, por segundo año consecutivo, campeón de la Formula SAE Michigan en la categoría de combustión, según ha informado en un comunicado la institución académica, que ha señalado que así "ha hecho historia".

El equipo valenciano, integrado en el proyecto de Generación Espontánea de la UPV, ha competido frente a 120 universidades de todo el mundo y como el único representante español presente en esta edición.

Este equipo de Formula Student ha revalidado su título internacional en Formula SAE Michigan gracias al triunfo logrado en la edición de 2026 de esta prestigiosa competición celebrada en el Michigan International Speedway (Estados Unidos).

La victoria ha consolidado a la UPV como una "referencia mundial" en ingeniería universitaria y competición automovilística estudiantil, después de convertirse también en 2025 en la primera universidad española en conquistar esta prueba internacional en la categoría de combustión, ha destacado la universidad.

El equipo valenciano ha competido frente a 120 universidades de todo el mundo. Entre los participantes han figurado algunas de las instituciones "más prestigiosas" de Estados Unidos, Canadá, México, Italia o Brasil.

El monoplaza desarrollado por el equipo de Generación Espontánea ha destacado tanto en las pruebas estáticas --centradas en diseño de ingeniería, costes y presentación del proyecto-- como en las dinámicas, donde los equipos ponen a prueba el rendimiento, la aceleración, la resistencia y la eficiencia de sus vehículos, ha concretado la UPV.

El prototipo de este año, el duodécimo construido por el equipo, incorpora un chasis monocasco de fibra de carbono, un nuevo paquete aerodinámico desarrollado íntegramente por el estudiantado y un motor KTM 690 monocilíndrico, una de las principales novedades técnicas de esta edición.

La expedición valenciana desplazada a Estados Unidos ha estado liderada por Dani Castiella, Carlos Marco y Arturo Pérez, quienes han trabajado durante meses con el equipo en el diseño, fabricación y puesta a punto del vehículo.

El rector de la UPV, José Capilla, que ha acompañado al equipo en Michigan durante la competición, ha trasladado su "enhorabuena" a los integrantes de Generación Espontánea tras conocerse el resultado final.

"Lo que han conseguido estos estudiantes es extraordinario, han vuelto a situar a la UPV y a España en lo más alto de una de las competiciones tecnológicas universitarias más exigentes del mundo", ha afirmado Capilla, a la vez que ha declarado que pudo "comprobar en Michigan el nivel de esfuerzo, profesionalidad y pasión con el que han trabajado durante meses para lograr este nuevo éxito".

Formula SAE, organizada por SAE International desde 1981, es considerada la competición universitaria de automoción "más prestigiosa del mundo" y reúne cada año equipos de ingeniería de las mejores universidades internacionales.