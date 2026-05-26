La UPV y Geely exploran colaboraciones en innovación e intercambio de talento entre Valencia y China

La UPV visita Geely en Hangzhou para impulsar una colaboración estratégica entre Valencia y el BVPI - UPV

VALÈNCIA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

Representantes de la Universitat Politècnica de València (UPV), con el rector, José E. Capilla, al frente, han mantenido un encuentro institucional con miembros de la empresa automovilística Geely en Hangzhou (China) con el objetivo de "empezar a trazar una colaboración más estrecha" entre la capital del Turia y el Beihang Valencia Polytechnic Institute (BVPI), el campus internacional que la UPV desarrolla en el país asiático.

La reunión con Geely ha estado "especialmente centrada en el talento y en las oportunidades que pueden abrirse para el estudiantado de la UPV a través de programas formativos compartidos, iniciativas académicas conjuntas, movilidad internacional y proyectos vinculados a movilidad inteligente, tecnología e innovación", informan fuentes de la institución académica.

Ambas partes también han abordado posibles líneas de trabajo relacionadas con la investigación conjunta y la captación de talento internacional, facilitando intercambios de estudiantes e investigadores entre Hangzhou y Valencia, apuntan.

El rector de la UPV, José Capilla, ha valorado este primer contacto y ha destacado que "la conexión entre universidad e industria es fundamental para ofrecer a nuestro estudiantado una formación alineada con los grandes retos tecnológicos y empresariales del futuro".

Asimismo, ha subrayado que "la presencia de la UPV en Hangzhou permitirá generar nuevas oportunidades de colaboración con compañías líderes internacionales y construir puentes estables de innovación, talento e investigación entre China y España".

José Capilla también ha señalado que "Geely representa uno de los ejemplos más relevantes del ecosistema tecnológico e industrial chino y comparte con la UPV una visión muy orientada a la innovación, la movilidad avanzada y el desarrollo de talento altamente cualificado".

Por parte de Geely, han participado en el encuentro Shi Liangqing, director general del Centro de Recursos Humanos de Geely Holding Group; Dai Huifang, rectora de la Academia Geely y directora general del Centro de Servicios Compartidos de Recursos Humanos; Li Haina, CHRO de Aurora Bay Company y subdirectora del Instituto de Investigación de Sistemas de Propulsión de Geely; Zhang Jianguo, subdirector general de la División Internacional de Geely Automobile Group y director de Gestión de Talento; Yu Qinfei, responsable de Cooperación Universidad-Empresa del Centro de Servicios Compartidos de Recursos Humanos; Li Xiaogang, gerente de HRBP para China de Aurora Bay Company; y Li Huaqing, gerente de Comunicación y Relaciones Públicas del Centro de Marketing de la marca Geely Galaxy.

Esta cita se enmarca dentro de la misión institucional que la UPV está desarrollando estos días en el país asiático para reforzar su posicionamiento internacional y consolidar nuevas alianzas académicas y empresariales.

PRINCIPALES HITOS

Entre los principales "hitos" de la agenda ha destacado la participación del BVPI en el 11º Festival Internacional Cultural de la Universidad Beihang, un evento celebrado en Pekín que reúne a estudiantes e instituciones de numerosos países y que constituye uno de los principales escaparates internacionales del campus chino. Además, también se ha producido la primera reunión del comité de seguimiento del BVPI, donde ambas universidades (UPV- Universidad Beihang) han avanzado en la hoja de ruta del futuro campus internacional que la UPV impulsa en Hangzhou junto a Beihang University.

Geely Geely es uno de los principales grupos automovilísticos de China y tiene su sede en Hangzhou. Fundada en 1997 como parte de Zhejiang Geely Holding Group, la compañía gestiona marcas internacionales como Geely Auto, Lynk & Co o Zeekr, además de mantener alianzas estratégicas con fabricantes globales.

El grupo figura desde hace más de una década en la lista Fortune Global 500 y cuenta con una amplia red internacional de centros de I+D, plantas de producción y hubs tecnológicos vinculados al desarrollo de nuevas soluciones de movilidad y automoción inteligente.

El pasado mes de febrero, trascendió que Ford ha mantenido conversaciones con la firma china sobre el intercambio de capacidad de fabricación en Europa, que incluiría, entre otros aspectos, analizar oportunidades para usar la planta de montaje de la compañía estadounidense en Almussafes (Valencia).