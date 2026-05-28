La UPV impulsa en China alianzas con Huawei y Unitree Robotics para conectar formación, investigación y empresa

La UPV impulsa en China alianzas estratégicas con Huawei y Unitree Robotics para conectar formación, investigación y empresa en su campus de Hangzhou - UPV

VALÈNCIA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Politècnica de València (UPV) continúa avanzando en China en el marco de su estrategia de internacionalización con la firma de varios acuerdos estratégicos junto a Huawei y Unitree Robotics, compañías y alianzas tecnológicas de referencia internacional que se incorporarán al ecosistema del Beihang Valencia Polytechnic Institute (BVPI), según ha informado la institución académica en un comunicado.

Estos acuerdos, impulsados junto a Beihang University, "refuerzan el posicionamiento del BVPI como un campus universitario internacional estrechamente conectado con la industria tecnológica más avanzada del mundo y consolidan un modelo universitario orientado a la investigación aplicada, la innovación y la empleabilidad global", ha añadido la UPV.

Así, ha señalado que "el 'Día de China y España', celebrado en el campus de Hangzhou, ha servido como marco institucional para reforzar estos vínculos estratégicos entre ambas universidades y los ecosistemas empresariales de referencia".

El rector de la UPV, José Capilla, ha subrayado que "el 'Día de China y España'" que ha acogido el Campus de Hangzhou es una de las primeras actividades públicas de nuestro recientemente creado Beihang-Valencia Polytechnic Institute (BVPI)".

Capilla ha contextualizado este proyecto en la relación histórica entre ambos países, destacando que estos vínculos "vienen de siglos atrás", con "especial relevancia del papel de Valencia como enclave histórico de conexión en las rutas comerciales entre Oriente y Occidente a través de la Ruta de la Seda".

En el mismo acto, el rector ha resaltado "la dimensión estratégica de los acuerdos firmados con dos de las principales compañías tecnológicas chinas": "permitirán una intensa colaboración del BVPI con dos de las principales empresas tecnológicas de China" como son "Huawei y Unitree Robotics".

En esta línea, ha explicado que el objetivo es "promover el intercambio de experiencias en investigación e innovación" entre las entidades, así como "impulsar proyectos conjuntos y facilitar el acceso compartido a laboratorios e infraestructuras de vanguardia".

"El gran valor diferencial del BVPI es que nuestro estudiantado no solo recibirá formación académica de excelencia, sino que podrá trabajar desde el primer momento en contacto con empresas punteras en ámbitos como inteligencia artificial, robótica o telecomunicaciones", ha agregado Capilla.

El Beihang Valencia Polytechnic Institute, ubicado en el campus de Hangzhou --"uno de los principales polos tecnológicos globales y considerado el Silicon Valley asiático", ha detallado la UPV--, comenzará su actividad académica en el curso 2026-2027 con una oferta formada por cuatro grados, seis másteres universitarios y cuatro programas de doctorado, todos impartidos íntegramente en inglés.

La UPV ha comentado que uno de los acuerdos más relevantes alcanzados durante esta fase del viaje institucional ha sido el firmado con Huawei Technologies España, que permitirá avanzar en la creación de ecosistemas de talento TIC, laboratorios tecnológicos, certificaciones internacionales y proyectos vinculados a inteligencia artificial, datos, cloud computing, conectividad avanzada y digitalización de campus inteligentes.

Gracias a esta colaboración, el estudiantado podrá acceder a programas formativos especializados, actividades impulsadas por la Huawei ICT Academy y entornos tecnológicos conectados con infraestructuras digitales de última generación, ha precisado la institución académica.

"VANGUARDIA INTERNACIONAL"

La Universitat Politècnica de València ha agregado que la alianza con Unitree Robotics sitúa, además, al BVPI "en la vanguardia internacional de la robótica avanzada".

El acuerdo permitirá impulsar líneas de investigación en robótica inteligente y empática, así como el desarrollo de laboratorios especializados y el acceso del estudiantado a plataformas robóticas de última generación utilizadas ya en universidades y centros de investigación de todo el mundo.

El convenio contempla igualmente prácticas, movilidad internacional, doctorados industriales y participación directa del estudiantado en proyectos reales vinculados a inteligencia artificial, sistemas autónomos y robótica humanoide.