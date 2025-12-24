La UPV incide en su apuesta por Asia como única universidad europea con estand propio en la Guangzhou Design Week

La UPV incide en su apuesta por Asia como única universidad europea con stand propio en la Guangzhou Design Week - UPV

VALÈNCIA, 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Politècnica de València (UPV) continúa con su apuesta por Asia con la presentación de su estand --el único propio de una universidad europea-- en la Guangzhou Design Week, "una de las principales citas dedicadas al diseño" en el continente.

"Se trata de un nuevo éxito sin precedentes de la UPV por partida doble ya que, por un lado, hemos sido la única universidad internacional invitada al acto y, por otro, la única institución académica con estand propio en la feria", ha resaltado a Europa Press el rector de la UPV, José Capilla.

El espacio de la poltécnica valenciana ha compartido experiencias sobre sostenibilidad, diseño tecnológico y nuevas formas de consumo cultural basadas en la creatividad y el diseño aplicado.

La participación ha sido posible gracias al apoyo del cofundador de la feria y se formalizó a través de la firma de un Memorandum of Understanding (MoU) entre el rector y la organización, que, además, permitirá mantener el espacio expositivo de la UPV en futuras ediciones sin coste, con el objetivo de "consolidar la presencia académica española en el mayor ecosistema creativo del sur de China".

Este acuerdo abre la puerta a nuevas actividades conjuntas, como programas formativos, proyectos de innovación en diseño y acciones de intercambio académico y cultural entre València y Guangzhou.

Cabe recordar la puesta en marcha del Beihang Valencia Polytechnic Institute (BVPI), el primer centro universitario español en China impulsado por la UPV y la Beihang University, que "avanza con paso firme" y ya suma nuevos proyectos de investigación en áreas como inteligencia artificial, fabricación inteligente, mecánica e informática.

La Guangzhou Design Week nació en 2006 como la primera gran 'design week' de China a iniciativa del gobierno municipal de Guangzhou. Se ha convertido en uno de los mayores eventos de diseño de Asia y actúa como "plataforma para la industria del diseño, arquitectura, decoración, estilo de vida, arte y transformación urbana", recalcan fuentes de la UPV, que subrayan que, en 2025, la GZDW ha atraído a más de 450.000 visitantes de todo el gigante asiático.

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN

El evento, bajo el lema 'Ciudad de la Creatividad y la Innovación', ha reunido a representantes institucionales de los principales actores internacionales del sector del diseño. La aportación de la UPV se ha centrado en la valorización del diseño como herramienta social y cultural, conectando las raíces mediterráneas de Valencia con la tradición comercial y creativa de Cantón.

Al respecto, Capilla ha subrayado la importancia de "recuperar los puentes históricos entre las dos regiones --que desde la Ruta de la Seda conectaron a Valencia y Cantón a través del mar y el textil-- y el papel de la universidad en fortalecer estos vínculos contemporáneos a través de la innovación, la cultura y la cooperación académica".

El expositor de la Politècnica ha incluido los trabajos de empresas creadas por alumni de la UPV y se ha convertido en "un espacio vivo" con la participación de los 20 estudiantes becados por Guangzhou University tras completar el curso 'Aproximación a la Cultura China en Guangzhou'.

Los estudiantes han actuado como "anfitriones" del espacio UPV y han tenido la oportunidad de mantener un contacto "constante" con el público y con los miembros de la delegación que ha acompañado al rector.