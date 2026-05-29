La UPV llama al entendimiento en la huelga educativa y garantiza el normal desarrollo de la PAU

Archivo - Un profesor antes de comenzar un examen de la PAU - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Politècnica de València (UPV), ante la situación derivada de la huelga del profesorado de enseñanzas públicas en la Comunitat Valenciana, hace un llamamiento al diálogo y al entendimiento entre las partes "con el objetivo de favorecer una solución que permita recuperar la normalidad en el sistema educativo valenciano".

Además, la UPV traslada un mensaje de tranquilidad a estudiantes y familias y garantiza que pondrá "todos los medios organizativos y materiales necesarios, en coordinación con las autoridades educativas competentes, para asegurar el correcto desarrollo de las pruebas en sus campus", de cara a la PAU de la próxima semana.

En un comunicado, la Politècnica defiende que es prioritario proteger el derecho del estudiantado a desarrollar su actividad académica y afrontar las pruebas de acceso a la universidad "en condiciones de normalidad, estabilidad y confianza, especialmente en unas fechas decisivas para su futuro académico y personal".

Este pasado jueves, la Universitat de València (UV) reclamó, en la tercera semana de huelga educativa indefinida, que "a la mayor brevedad" se establezcan "compromisos que permitan avanzar de manera realista en las cuestiones que preocupan al profesorado, al estudiantado, a las familias y, en definitiva, a toda la ciudadanía".

Los sindicatos STEPV, CCOO y UGT --convocantes de la huelga docente indefinida en la educación pública no universitaria-- rechazan el calendario de negociación propuesto por la Conselleria de Educación y reclaman retomarla este mismo fin de semana. Este viernes, además, someterán a consulta del profesorado los documentos de la administración y las posibles nuevas aportaciones.

La negociación entre la Conselleria y los sindicatos en busca de los acuerdos que permitan desconvocar la huelga sigue abierta y se retomará la próxima semana, con una propuesta reelaborada por parte de la administración y a través de mesas sectoriales que abordarán los diferentes puntos que reivindican los docentes.