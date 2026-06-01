La UV y UJI llaman a avanzar en la negociación para poner fin a la huelga docente y condenan la agresión a una docente

Imagen de archivo de una protesta de docentes - EUROPA PRESS

VALÈNCIA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las universidades de València (UV) y Jaume I de Castelló (UJI) han hecho un llamamiento este lunes a avanzar en la negociación "con la máxima celeridad" para poner fin a la huelga docente en la enseñanza pública no universitaria, al tiempo que han expresado su "preocupación" y también su "condena" por la agresión este domingo a una docente que participaba en una manifestación por parte de un policía nacional, a la que han trasladado su apoyo y el deseo de recuperación.

Al igual que ya indicaron el pasado jueves en sendos comunicados, ambas entidades han vuelto a reiterar este lunes su "preocupación" por "la prolongación de un conflicto que afecta de manera directa a la educación pública valenciana" y que, después de diversas semanas de movilizaciones y negociaciones, "continúa sin una respuesta que permita avanzar hacia una solución satisfactoria".

"Hacemos un nuevo llamamiento para que las negociaciones avancen con la máxima celeridad y con una voluntad efectiva de lograr acuerdos que den respuesta a las reivindicaciones planteadas por la comunidad educativa y contribuyan a reforzar la educación pública valenciana", señalan ambas instituciones.

Como entidades públicas "profundamente vinculadas a la formación del profesorado y al sistema educativo valenciano", la UV y la UJI consideran que las reivindicaciones expresadas por el profesorado hacen referencia a "aspectos fundamentales para la calidad de la educación pública y para el desarrollo de la función docente", que deben ser abordados con "responsabilidad, capacidad de diálogo y voluntad real de acuerdo".

De igual modo, reiteran el reconocimiento a la labor que desarrolla el profesorado "en todas las etapas educativas", una función "esencial para la formación de las nuevas generaciones, para la cohesión social y para la igualdad de oportunidades, y merece el máximo respeto y consideración por parte de las instituciones y del conjunto de la sociedad".

DERECHO FUNDAMENTAL A MANIFESTACIÓN

Sobre la agresión a la docente, han apuntado que el derecho de manifestación constituye un derecho "fundamental" que debe poder ejercerse "con todas las garantías y con plena seguridad" para las personas que lo hacen efectivo.

Por ello, valoran que se haya anunciado la apertura de una investigación para esclarecer estos hechos "inaceptables" con la "máxima transparencia" y confían en que, una vez se hayan determinado las circunstancias que los envuelven, "se asuman las responsabilidades correspondientes". También piden que se adopten las medidas necesarias "para evitar que situaciones como esta se vuelvan a producir".