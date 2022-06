'Mi vacío y yo', los desafíos de una joven trans llegan a Cinema Jove antes de su estreno en salas

VALÈNCIA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La realidad cotidiana de las personas trans, sus inseguridades, dudas y desafíos identitarios, constituyen el eje temático de 'Mi vacío y yo', película dirigida por el director valenciano Adrián Silvestre ('Sedimentos', 'Los objetos amorosos') que se podrá ver este viernes 1 a las 20 horas en Cinema Jove antes de su llegada a las salas españolas, con distribución de Filmin, a partir del 9 de septiembre.

Raphaëlle Pérez protagoniza y coescribe, junto a Adrián Silvestre y Carlos Marqués-Marcet ('10.000kms', 'Los días que vendrán', 'La mort de Guillem'), una historia que narra en clave de ficción su propia experiencia, detalla la organización del certamen.

Raphi es una persona joven, andrógina y algo naif. Desde su Francia natal se traslada a Barcelona, donde los intentos de mantener relaciones con otros chicos le provocan ansiedad. Finalmente pide ayuda en la Unidad de Género del Hospital Clínic, donde le diagnostican disforia de género, una discordancia entre la identidad de género sentida y el sexo asignado al nacer.

Así comienza una forzada transición de género y un arduo viaje para encontrar su verdadera identidad. "Esta película nace como respuesta ante una necesidad, la de retratar la vida de las personas trans en primera persona; no solo haciéndolas partícipes en el proyecto, sino situándolas en el eje del proceso creativo, convirtiéndolas en sujetos activos y no en objetos de representación", explica el director.

Silvestre, que se acaba de alzar con el Premio Maguey en el Festival de Guadalajara (México) por difundir un cine que parte de historias acompañadas de una orientación sexual abierta y diversa, conoció a Raphaëlle Pérez cuando estaba produciendo 'Sedimentos', un largometraje documental sobre seis mujeres trans reales.

"Raphaële me dio la oportunidad de leer los textos que había autopublicado sobre su transición en Barcelona y sentí que la vida me estaba dando un regalo. Su inteligencia, su inmenso carisma, su potencial creativo, las ganas de contarle al mundo su historia, así como la fuerza y concisión de sus relatos, no podían pasar inadvertidos. Pero además de un regalo, la vida me estaba imponiendo el compromiso ético y la responsabilidad de llevarlo al cine con verosimilitud, respeto y dignidad", relata el director.

Tras estrenarse mundialmente en el Festival Internacional de Rotterdam, la película participó en el Festival de Málaga, donde fue galardonada con la Biznaga de Plata Premio Especial del Jurado.

ENCUENTRO CON JORGE SILVESTRE

Por otro lado, el público de Cinema Jove tendrá la oportunidad de conocer de cerca al actor Jorge Silvestre, galardonado con el premio Un Futuro de Cine de la 37 edición del festival.

El intérprete valenciano mantendrá un encuentro con el público a las 22:30 horas, previo a la proyección de tres cortometrajes representativos de su corta pero prometedora carrera: 'Cuando haces pop' (2021), cinta que protagoniza junto a Paula Usero y que se estrenó en la pasada edición de Cinema Jove; 'La sangre seca' (2020), un cortometraje experimental rodado por Álex Llovera en super-8 y en blanco y negro, y 'Sociales' (2019) centrado en el mundo de las redes sociales.

"Empecé a interesarme desde pequeño en la interpretación; intentaba liar siempre a mis amigos y familiares para recrear películas e improvisar delante de una cámara --recuerda Silvestre--. Vivía en una ensoñación, imaginándome cómo sería rodar o dedicarme a ser actor. Cuando cumplí veinte años decidí probar suerte en la Escuela de Arte Dramático de Valencia para explorar una parte de mí que estaba muy viva, pero en principio sin la intención de dedicarme profesionalmente a ello".

Consiguió su primer papel en la película 'Amar', gracias a Paula Usero y a Begoña Comitre, que propusieron su perfil en el casting. Así empezó su aventura en el mundo del cine y la televisión, que continuó con el largometraje 'Asamblea' de Álex Montoya y las series de televisión 'Gigantes' (Movistar Plus) y 'Alba' (Antena 3).

Su nombre está vinculado además a dos proyectos que verán la luz en los próximos meses: la comedia de vampiros 'Hollyblood' (Jesús Font), que se estrenará en salas el 22 de julio, y la serie televisiva 'La Ruta' (ATRESplayer), donde se retrata el fenómeno social de la música electrónica en València desde finales de los años ochenta hasta principios de los noventa.

Admirador confeso de cineastas como Carla Simón, Alauda Ruiz de Azúa, Joachim Trier y Thomas Vinterberg, Silvestre reconoce que siente especial debilidad por los papeles de antihéroe: Me gustan los personajes que lo tienen todo para ser rechazados, pero al mismo tiempo poseen características que hacen que el público empatice con ellos. Escarban un poco en la incomodidad de uno mismo y son políticamente incorrectos".