València adelanta que no se autorizarán los puestos de mojitos en las Fallas de 2027

Puesto de venta de mojitos en las Fallas - COMPROMÍS PER VALÈNCIA

VALÈNCIA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Fallas y presidente de la Junta Central Fallera (JCF), Santiago Ballester, ha adelantado que el próximo año no se autorizarán los puestos de venta de mojitos, "ya que van en contra de la convivencia, por todos los problemas que generan y que repercuten en la imagen de las Fallas y las comisiones falleras".

Así lo anunció este martes en la Asamblea de Presidentes y Presidentas donde agradeció, en nombre de la alcaldesa, María José Catalá, la "colaboración" recibida por parte de las comisiones y en especial por el personal voluntario de la JCF, en el marco de la organización y desarrollo de todos los actos realizados, según ha informado el consistorio en un comunicado.

El concejal ha informado también que la 'mascletà' suspendida en marzo por la meteorología adversa "se transformará en una mascletà nocturna el día 2 de mayo, a las 21.00 horas, con motivo del Día de la Madre".

Santiago Ballester ha señalado que desde JCF se está trabajando para mejorar los actos de Fallas, con "especial hincapié" en las recogidas del Ninot los días 14 y 15 de marzo, así como en la Ofrenda, donde este 2026 pasaron 25.757 infantiles, 88.518 mayores y 9.303 músicos, lo que hace un total de 123.578 personas.

El responsable de la JCF ha dado públicamente las gracias "a la Policía, Bomberos, Protección Civil, a la Banda Municipal, la Guardia Civil, al Servicio de Fallas y a todo aquel que ha colaborado con su trabajo para el buen desarrollo de la fiesta".

En cuanto al apartado de subvenciones municipales, el pasado día 20 de marzo se abrió el plazo para la justificación del resto de la ayuda hasta el día 5 de mayo. Ballester ha rogado a todas las comisiones que realicen la justificación "dentro del plazo y según indica la norma, para intentar adelantar el proceso y poder pagar el resto lo antes posible".

El concejal se ha congratulado "por la mejora de los espectáculos pirotécnicos en el Ayuntamiento así como la publicidad de los espectáculos de cada una de las comisiones". Ballester ha avanzado también que el grupo de trabajo del Bando Fallero volverá a tener su primer encuentro en julio y que, para 2027, el montaje de carpas se iniciará el día 11 de marzo "en términos generales".

OFRENDA Y CRIDA

En la asamblea, diversas comisiones falleras intervinieron para ofrecer su balance de las Fallas de 2026. En cuanto a la recogida de premios y la Ofrenda, pidieron que se estudien los retrasos de determinadas comisiones en la recogida y se valoren otros horarios y alternativas para la Ofrenda.

En respuesta a preguntas relacionadas con las ambientaciones musicales, Ballester ha avanzado que los días que se permitirán orquestas serán los 13, 15, 16, 17 y 18 de marzo de 2027.

Debido a la afluencia masiva a la Crida ante las torres de Serrano, algunos presidentes reclamaron más pantallas de vídeo y mejoras en el sonido. El concejal de Fallas ha indicado que este acto "acto abierto al mundo y esa es su idiosincrasia, por lo que no se puede restringir su participación al público en general", como habían reclamado representantes de comisiones falleras.

Algunas lamentaron las críticas recibidas "porque las comisiones, en su mayoría, cumplen" y creen que "la 'fallafobia' va en incremento". Ballester ha contestado que él siempre defiende a las fallas por ello, "porque cumplen y la convivencia tiene que encajar, y en eso se trabaja, porque las Fallas dan mucho a esta ciudad".

Por otro lado, el concejal ha explicado que el próximo mes de noviembre se conmemora el décimo aniversario de la declaración de las Fallas como Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO y, por ello, en los próximos días "se convocará la comisión de seguimiento de las Fallas UNESCO para repasar cómo han ido en los últimos años y preparar los actos conmemorativos".

"RECTIFICACIÓN SORPRENDENTE"

Por su parte, Compromís ha valorado en un comunicado el anuncio de Ballester sobre la retirada de las 'mojiterías' para 2027 y lo ve como una "rectificación sorprendente pero insuficiente" que llega "forzada por la presión social, las críticas unánimes y la batería de propuestas" de la coalición.

El concejal de Compromís per València Pere Fuset ha señalado que el PP "ha pasado en cuestión de días de votar en contra de limitar estos elementos a anunciar su eliminación, evidenciando que no tiene un modelo claro para las Fallas y que solo improvisa con bandazos".

Fuset ha enmarcado este "nuevo giro" en el contexto de unas Fallas 2026 que "han sido unánimemente calificadas como las Fallas del colapso por vecinos, comerciantes y el propio mundo fallero", en referencia a las críticas expresadas también en la asamblea de la JCF.

"Celebramos cualquier rectificación por mínima que sea, pero València no puede permitirse otro colapso", señalan desde la coalicion y han reclamado al gobierno municipal que dé pasos "inmediatos" de cara a 2027.

En este sentido, han exigido de nuevo la "convocatoria urgente" de la mesa de diálogo sobre el bando fallero: "Sin diálogo real no hay solución. No se pueden preparar las Fallas de 2027 a última hora ni en apenas unos meses, ni seguir dando la espalda a vecinos, comerciantes y comisiones", han advertido.

Fuset ha reiterado la necesidad de abordar "de manera urgente" una solución estructural para la Ofrenda, tras haberse vuelto a prolongar hasta altas horas de la madrugada. "Ballester vuelve a anunciar parches sin calendario después de rechazar nuestra propuesta. Es imprescindible un estudio técnico riguroso de todas las opciones para evitar que la Ofrenda siga siendo un símbolo del colapso organizativo", ha señalado. "Si no tienen modelo para la fiesta, está bien que imiten nuestras propuestas, pero que lo hagan de manera coherente", ha zanjado