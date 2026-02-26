València aportará a la comisión dana un estudio sobre obras hidráulicas necesarias en la ciudad y su área metropolitana

La alcaldesa de València, María José Catalá, y el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, durante el foro sobre el Plan Sur Metropolitano organizado por Las Provincias. - ROBER SOLSONA- EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València aportará a la comisión mixta para la reconstrucción tras la dana --formada por el Gobierno, la Generalitat y los ayuntamiento afectados-- un estudio técnico que ha encargado a la Universitat Politècnica de València (UPV) sobre las infraestructuras hidráulicas necesarias para garantizar la seguridad en esta ciudad y en su área metropolitana y "para poder fortalecer todo el territorio" con vistas al futuro.

La alcaldesa de la capital valenciana, María José Catalá, ha anunciado el encargo de este trabajo a la UPV y su entrega a la comisión mixta de la dana coincidiendo con su participación este jueves en el foro sobre el Plan Sur Metropolitano organizado por Las Provincias.

"Hemos decidido que si queremos ser cap i casal tiene que ser en estas ocasiones, para dar un paso adelante" en casos como este, ha indicado la primera edil, que ha precisado que "eso implica abordar lo necesario para que ese plan se desarrolle" y que eso se haga "ya".

"Vamos a financiar nosotros ese estudio y lo vamos a aportar a la comisión de seguimiento que se ha configurado y creado entre el Gobierno de España, la Generalitat y los ayuntamientos afectados" por la dana, ha añadido Catalá, que ha detallado que ese estudio estará liderado por los catedráticos de la UPV Félix Francés y Juan Marco. Se prevé que este trabajo esté listo a finales de año.

La responsable municipal ha comentado, en declaraciones a los medios de comunicación, que el foro desarrollado en València "se enmarca en una reivindicación" que el consistorio de la ciudad "ha liderado desde el primer momento: la necesidad del consenso y la unión de todas las administraciones para desarrollar las obras hidráulicas necesarias tanta en València como en su área metropolitana para evitar que lo que sucedió en la dana vuelva a suceder en este territorio".

"No vale, no basta solo con recuperar el estado previo al 29 de octubre --de 2024--. Lo que tenemos que hacer es que el territorio sea más robusto y más fuerte", ha remarcado, a la vez que ha apuntado que el ayuntamiento de la capital valenciana acude a este encuentro "para reivindicar, claramente y como desde el primer momento, un Plan Sur Metropolitano o como quieran llamarle".

"VISIÓN DE CONJUNTO"

La alcaldesa ha concretado que este debe ser "un plan de infraestructuras hídricas que abarque todos el territorio y todos esos barrancos" que hay en él, con "una visión de conjunto". Así, ha comentado que ese documento tiene que entender cuestiones como que "los desvíos de La Saleta o de El Poyo al nuevo cauce del Túria tiene que hacerse pero ampliando la capacidad" de este y con "medidas adicionales para proteger las pedanías del sur" de la capital valenciana.

María José Catalá ha subrayado que el Ayuntamiento de València ha acudido al foro para "reivindicar" y "ofrecer". En este contexto, ha valorado "el binomio universidad-ciudad" y ha agradecido la implicación de la Universitat de València y de la UPV en este ámbito, poniendo a su disposición "una veintena de sus mejores profesores, catedráticos y expertos" en estos asuntos.

"Nosotros vamos a poner toda la relación universidad-ciudad y a los mejores catedráticos de la UPV a desarrollar un plan de infraestructuras que sería necesario para fortalecer tanto el área metropolitana como la ciudad" de València, ha apostillado.

La primera edil, que se ha expresado en los mismos términos durante su discurso en el foro, ha asegurado que el Plan Sur Metropolitano debe estar "basado en criterios científicos y técnicos".

Así, ha afirmado que el estudio encargado a la UPV por la administración local que preside es "un trabajo técnico, riguroso, científico, solvente y absolutamente neutral que viene de la academia, de la universidad, de la ciencia, de los mejores expertos y catedráticos". "Y no habrá debate, serán ellos los que digan qué es necesario hacer", ha remarcado.

"DE UN AÑO NI DE DOS"

Catalá ha considerado que todo esto "no es una cuestión de un año ni de dos" sino algo "emblemático" y una cuestión para la que debe haber "un cronograma de inversiones". A su vez, ha apuntado la voluntad de "marcar claramente el objetivo".

En su intervención ante el foro, María José Catalá ha indicado que la dana de octubre de 2024 supuso "una profunda conmoción social" y ha defendido que "las instituciones deben estar a la altura de la respuesta ejemplar ofrecida por la ciudadanía".

La alcaldesa ha comentado que el Ayuntamiento de València, además de potenciar el "binomio universidad-ciudad", constituyó "una comisión de expertos para asesorar técnicamente las actuaciones municipales en materia de emergencia, reconstrucción y prevención, en el marco de programas como 'València + Segura'".

María José Catalá ha insistido en la necesidad de trabajar con visión de conjunto. "No sirve una suma de obras aisladas", ha dicho, porque "es necesario abordar una actuación integral que contemple todo el territorio en su conjunto y analice la capacidad actual y las necesidades futuras de las infraestructuras hidráulicas", ha añadido. "La seguridad de las personas debe estar por encima de cualquier planteamiento ideológico", ha apostillado.