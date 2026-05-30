València pone a punto sus playas: instaladas las pasarelas de acceso para el verano

Trabajos de instalación - AYUNTAMIENTO VALÈNCIA

VALÈNCIA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El Servicio del Ciclo Integral del Agua, con motivo del inicio de la temporada de playas 2026, ha finalizado las operaciones de puesta de pasarelas de playa a lo largo del litoral de las playas del municipio de Valencia.

La instalación, como viene siendo habitual, ha comenzado en las playas del norte, Cabañal y Malvarrosa, coincidiendo con la mayor concentración de usuarios, y ha finalizado en las playas del sur, Pinedo, L'Arbre del Gos, Saler, Garrofera, Devesa, Recatí y El Perellonet, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Como ha destacado el concejal del Ciclo Integral del Agua, Carlos Mundina, "un año más centramos nuestra atención en la puesta a punto de nuestras playas para que vecinos y turistas puedan disfrutar de ellas con las mejores instalaciones y servicios".

Esta temporada 2026 se ha procedido a la instalación de las pasarelas como en las temporadas anteriores, renovándose en esta ocasión 1.000 metros de pasarelas. Asimismo se han dispuesto pasarelas accesibles (2,40 m. anchura) en las inmediaciones de las Postas Sanitarías y puntos accesibles para personas con movilidad reducida.

Asimismo, esta temporada se han pintado y numerado las 69 duchas dobles y 53 lavapiés dobles de los que dispone el Ciclo Integral del Agua. Dichos elementos además han sido revisados y desinfectados convenientemente como se realiza habitualmente, quedando garantizada la higiene y salubridad.

Por último, Carlos Mundina ha hecho un llamamiento al civismo "para cuidar de todo este material instalado, ya que es responsabilidad de todos que se mantenga en buen estado y así poder disfrutar de los días de playas de pasarelas, duchas y todo el material que se instala en nuestras playas".