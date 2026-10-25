València recupera el universo franciscano del pintor José Benlliure

Exposición 'El poverello de Asís bajo la mirada de José Benlliure' - AYUNTAMIENTO VALÈNCIA

VALÈNCIA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Casa Museo Benlliure inaugurará el próximo martes 27 de octubre, a las 19.00 horas, la exposición 'El poverello de Asís bajo la mirada de José Benlliure', una muestra conmemorativa que reúne los 65 originales que el pintor valenciano realizó hace un siglo para ilustrar la edición de lujo de San Francisco de Asís, publicada en València en octubre de 1926.

La exposición permite redescubrir una de las facetas menos conocidas de la trayectoria de José Benlliure y acercarse a una ambiciosa serie artística concebida con motivo del VII centenario de la muerte de san Francisco de Asís. El proyecto editorial fue promovido por la Tercera Orden Franciscana de València y contó con los comentarios del padre Antonio Torró (OFM), tal como ha informado el consistorio en un comunicado.

Concebida como una edición de lujo, la publicación incluía 65 ilustraciones que recibieron numerosos elogios de los comentaristas de la época. Entre ellos, el crítico italiano Filippo Bojano destacó el profundo espíritu franciscano de la obra de Benlliure, al afirmar que "toda su obra es una exaltación del amor, la abnegación y la humildad franciscana". Bojano subrayó también la capacidad del artista para conjugar la dimensión sagrada con una mirada atenta a la realidad.

Los 65 originales, realizados mediante una técnica mixta de aguada de nogalina, acuarela y gouache sobre papel, se conservan actualmente en el convento franciscano de Sant Esperit, en Gilet, a excepción de una obra perteneciente a la colección del Museo de Bellas Artes de València. La exposición permitirá contemplar la serie en su conjunto y recorrer la historia de un proyecto que une creación artística, espiritualidad y patrimonio cultural valenciano.

La muestra tendrá dos sedes: la Casa Museo Benlliure de València y el Convento de Santa Clara de Gandia, lo que amplía el recorrido por esta colección singular.

EL PROCESO CREATIVO DE JOSÉ BENLLIURE

La exposición no se limita a presentar las obras definitivas. Junto a los 65 originales, reúne una selección de bocetos, aguadas, manuscritos y fotografías procedentes del archivo personal de José Benlliure, materiales que permiten adentrarse en el proceso creativo del pintor y conocer algunas de las fuentes de inspiración que dieron forma a su interpretación de san Francisco de Asís.

Esta documentación ofrece la oportunidad de seguir las distintas fases de elaboración de la serie y establecer un diálogo entre las ilustraciones terminadas y los materiales preparatorios conservados en el archivo del artista. Un recorrido que permite apreciar no solo el resultado final, sino también el trabajo y la investigación que precedieron a cada imagen.

El regreso de la colección a la Casa Museo Benlliure añade un significado especial a la conmemoración. Cien años después de su creación, las obras vuelven al espacio estrechamente vinculado a la trayectoria del pintor, donde dialogan con otras piezas de temática franciscana que forman parte de los fondos expuestos en las distintas estancias del museo.

Entre ellas destacan el lienzo San Francisco vuelve del monte Alvernia, considerado una "obra maestra" por el historiador y especialista en San Francisco de Asís Paul Sabatier, y San Francisco sorprendido por un novicio, junto a otras obras que permiten contextualizar la presencia de la iconografía franciscana en la producción artística de Benlliure.

UN CENTENARIO PARA REDESCUBRIR UNA OBRA SINGULAR

'El poverello de Asís bajo la mirada de José Benlliure' invita a descubrir un capítulo singular de la producción del artista valenciano y a profundizar en la relación entre su pintura, la espiritualidad franciscana y la tradición artística valenciana. Al reunir por primera vez en este contexto expositivo la serie completa y sus materiales preparatorios, la muestra pone en valor un conjunto de especial interés artístico y documental.

Comisariada por Nuria Ramón Marqués, profesora titular de la Universitat Politècnica de València (UPV), y Javier García Peiró, director de la Casa Museo José Benlliure, la exposición podrá visitarse del 27 de octubre de 2026 al 17 de enero de 2027 en la sala de exposiciones temporales de la Casa Museo Benlliure y en el Convento de Santa Clara de Gandia, en el marco de los actos conmemorativos del centenario de la publicación de San Francisco de Asís.