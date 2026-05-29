El valenciano Hecky actuará el 4 de febrero de 2027 en la sala Auditorio Roig Arena

Cartel - ROIG ARENA

VALÈNCIA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El artista valenciano Hecky actuará el próximo 4 de febrero de 2027 en la sala Auditorio del Roig Arena. Nacido y criado en el barrio de El Cabañal, se ha consolidado como "una de las propuestas más destacadas de la nueva escena urbana emergente".

Su sonido, que transita con naturalidad entre el trap, el drill y el reguetón, se articula en torno a 'Snowyblack', una identidad artística creada por el propio Hecky que combina la vulnerabilidad con la actitud callejera.

A través de este concierto, el valenciano pondrá fin a su gira nacional presentando 'SB2' y 'SB2 Deluxe', el álbum que ha marcado un antes y un después en su carrera. Será la última oportunidad de disfrutar en directo hits que incluyen colaboraciones como La Pantera, Camín, Lucho SSJ, Grecas y la Stunna Gambino, entre otros.

Las entradas para el concierto de Hecky salen a la venta el domingo 31 de mayo a las 20 horas en la web www.roigarena.com, ha informado la organización en un comunicado.