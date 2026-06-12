El VI Promercat-Valencia Film Market pone en marcha un especio de encuentro de actores y responsables de castin

El Institut Valencià de Cultura presenta la programación de la sexta edición de Promercat - VLC Film Market - IVC

VALÈNCIA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià de Cultura (IVC) celebrará, del 17 al 19 de junio, en los cines MN4 de Alfafar (Valencia), la sexta edición de Promercat-València Film Market, que incluirá como novedad la puesta en marcha de un especio dedicado al encuentro de intérpretes y responsables de castin.

El director adjunto de Audiovisuales y Cinematografía del Institut Valencià de Cultura, Luis Gosálbez, ha señalado que Promercat se celebra por segundo año consecutivo en los cines MN4 de Alfafar "como una actividad enmarcada dentro del plan 'Endavant' de la Generalitat para la recuperación económica, social y cultural de las poblaciones afectadas por las inundaciones de 2024".

Sobre las novedades de esta edición, Gosálbez ha destacado la puesta en marcha de València Acting Program, una actividad que nace con el objetivo de "generar un espacio de encuentro, conexión y posicionamiento profesional para intérpretes valencianos, al facilitar el contacto directo con profesionales del castin de ámbito nacional y el acceso a dinámicas reales de selección dentro de la industria audiovisual".

Promercat es un mercado audiovisual de carácter profesional orientado a "impulsar la coproducción autonómica y nacional; facilitar alianzas estratégicas entre productoras; conectar proyectos con televisiones, distribuidoras, agentes de ventas y fondos públicos, y fortalecer la circulación de obras valencianas y españolas en el mercado nacional e internacional", según ha informado la administración autonómica en un comunicado.

Promercat se inaugura el próximo miércoles, 17 de junio, a las 9.00 horas, con unas palabras de bienvenida del director general de Cultura, Ignacio Prieto.

A continuación, a las 9.15 horas, se presentará 'Valencia Acting Program' con las intervenciones del director adjunto de Audiovisuales y Cinematografía del IVC, Luis Gosálbez; el responsable de Audiovisuales de la Associació d'Actors i Actrius Professionals Valencians, Jordi Ballester, y la vicepresidenta de la Acadèmia Valenciana de l'Audiovisual, Alejandra Mora, conducidos por la coordinadora de Promercat, Joana Chilet.

A las 9.30 horas, se celebra la mesa redonda 'El posible camino del match', con la participación de la directora de desarrollo de proyectos de televisión de Mediaset, Teresa de Rosendo; la productora ejecutiva de Atresmedia Cine, Rosa M. Pérez, y la directora de proyectos, producción y programación de IB3, Raquel Aguilera, moderadas por el director de Contenidos y Programación de À Punt, Francesc Picó.

A las 10.30 horas, se celebra un encuentro informativo para dar a conocer en València la industria audiovisual canaria, en el que participan Pedro Carballido, del Instituto Canario de Desarrollo Cultural; Chedey Reyes, de la productora Jugoplastika, Daute Campos, de la productora Amissus, y la representante del clúster Canarias, Genoveva Ayala.

A las 11.30 horas, el responsable de la Menorca Film Comission, Miguel Huesa, imparte una charla sobre incentivos fiscales y patrocinios.

A las 12.30 horas, se celebran las presentaciones de proyectos de Promercat Autonómico, que está dirigido a proyectos de ficción, tanto largometrajes como series, miniseries y telefilms que se rodarán en lenguas cooficiales.

Los doce proyectos que se presentan son nueve largometrajes y tres series. La jornada matinal finaliza con la presentación de dos proyectos de largometraje de ficción, dentro de Focus Canarias: 'Gloria', de Videoreport Canarias, y 'Tierra', de La Magua Films.

Por la tarde, a partir de las 16.00 horas, tienen lugar las reuniones entre representantes de los proyectos presentados y los representantes de las productoras invitadas que puedan estar interesados en coproducir dichos proyectos.

NUEVAS NARRATIVAS

El jueves 18 de junio, a las 10.00 horas, se celebra un debate sobre cómo afrontan los festivales la tecnología, las nuevas narrativas y la búsqueda de nuevos públicos. Moderado por la directora de Cinema Jove, María Albiñana, contará con las intervenciones del director del festival de Málaga, Juan Antonio Vigar, la programadora senior del FICX Festival Internacional de Cine de Gijón, Sara González; el director de Abycine, y Xavier García Puerto, José Manuel Zamora, y el director de REC Festival de Cine de Tarragona, Xavi Garcia Puerto.

A las 11.00 horas, las analistas en el departamento de producción original de HBO MAX España, Marina Maesso y Casandra Macías Gago, disertan sobre cómo funciona la producción en la plataforma HBO.

A las 11.40 horas, los fundadores de la productora Al Plano Films, Coque Serrano y Juan Malcom, explican el funcionamiento de la aplicación de Inteligencia Artificial Pelip que contempla todos los procesos de producción audiovisual desde el guión hasta la distribución final de una película.

A las 12.00 horas, se celebran las presentaciones de proyectos de Promercat Nacional, que está dedicado a las producciones audiovisuales que buscan la coproducción en España y está dirigido a proyectos de largometrajes y series de ficción para cine o televisión. Se han seleccionado doce proyectos de largometrajes y dos de series.

Los dos proyectos valencianos seleccionados en Promercat Distribución realizarán una presentación ante otras empresas distribuidoras y se facilitarán los visionados online de las películas a las distribuidoras interesadas.