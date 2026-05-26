Víctimas de la dana preparan una "respuesta contundente" al dictamen pactado por PP y Vox para la comisión de Les Corts

Archivo - La presidenta de la Asociación Víctimas de la dana, Mariló Gradolí (i), y la presidenta de la Asociación Víctimas Mortales de la dana 29O, Rosa Álvarez (d), posan para Europa Press, a 20 de octubre de 2025 - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 26 May. (EUROPA PRESS) -

Las asociaciones mayoritarias de víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024 preparan una "respuesta contundente" al dictamen pactado por el PP y Vox para la comisión de investigación sobre la riada en Les Corts Valencianes, que se votará este miércoles antes de concluir los trabajos. Además, califican de "paripé" este foro y consideran que únicamente ha servido para "continuar el relato" de ambas formaciones sobre la tragedia que dejó 230 víctimas mortales.

Así lo han manifestado la presidenta de la Associació de Víctimes Mortals DANA, Rosa Álvarez, y la de la Associació Víctimes de la DANA 29 d'Octubre 2024, Mariló Gradolí, en rueda de prensa este martes para presentar la manifestación bajo el lema 'Mazón a presó' de este mes de mayo, convocada por entidades sociales, que se celebrará el sábado 30 de mayo, con inicio en la plaza del Ayuntamiento de València y finalización en la plaza de la Virgen.

De un lado, Gradolí ha subrayado que siempre han reclamado tener "voz" en la comisión de la dana de Les Corts, aunque también ha apuntado que desde el primer momento han mantenido que este foro parlamentario no tenía como fin "investigar qué se hizo mal aquel día para que no vuelva a repetirse", sino que ha sido "un paripé para continuar su relato" por parte del PP y Vox. "La verdadera comisión es el juzgado de Catarroja", ha señalado.

Dicho esto, ha indicado que se encuentran "revisando punto por punto" el dictamen pactado por el PP y Vox para la citada comisión, con la finalidad de dar una "respuesta contundente a todo lo que se está diciendo" en el mismo. "Se justifica que no había información y eso no es verdad, eso está contrastado con pruebas y vamos a estudiarlo detenidamente para dar una respuesta", ha concretado.

Mientras, Álvarez ha asegurado que las víctimas de la dana no se han sentido "instrumentalizadas" en la comisión de investigación porque la respuesta final ya la esperaban. "Queríamos que nos escucharan y la única manera era tener presencia, pero sorpresa nada", ha expresado, y ha ratificado, ante las reticencias iniciales de PP y Vox para citarlas en Les Corts: "Habíamos de estar y ellos tenían mucho interés en que no estuviéramos".

En cualquier caso, la presidenta de la Associació de Víctimes Mortals DANA ha asegurado que sabían que esta comisión controlada por el PP y Vox "iba a ser un paripé y así ha sido". Ante esta situación, Álvarez ha especificado que en este momento se encuentran "analizando" el dictamen. "Y daremos una respuesta", ha garantizado.

PP y Vox presentaron conjuntamente una propuesta de dictamen que, apunta al Gobierno de España por su responsabilidad en la catástrofe de la dana y subraya cuestiones como la falta de ejecución de infraestructuras hidráulicas y la "insuficiente y deficiente" gestión de la información durante la emergencia.

Respecto a la gestión de la Generalitat, se limita a subrayar la "falta de dirección a la hora de exigir, contrastar y reclamar de forma constante información actualizada sobre la evolución hidrológica de los barrancos y caudales que estaba en posesión de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)" y exponer que "no bastaba con esperar la remisión ordinaria de datos o comunicaciones formales", sino que la situación requería "una actitud de máxima iniciativa, anticipación y presión institucional".

Se trata de una propuesta conjunta de ambas formaciones, de 125 páginas, que se consensuó después de que cada uno de los grupos registrara la suya. Tanto el PSPV como Compromís han presentado enmiendas a la totalidad al considerar "ilegal e inmoral" el dictamen pactado por el PP y Vox y que este se sitúa "fuera de la realidad".

La comisión de la dana se reúne este miércoles por la tarde para el debate y votación de las enmiendas y el dictamen y para designar el miembro de la comisión que debe presentarlo ante el pleno.