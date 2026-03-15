El viento complica el montaje de los monumentos y obliga a ampliar el perímetro de la falla municipal

El Chaplin de 27 metros de la falla municipal domina ya el corazón de València con su mensaje contra la guerra - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

VALÈNCIA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El temporal de viento que está afectando a Valencia está complicando el remate del montaje de los monumentos falleros y ha obligado a ampliar la distancia del perímetro de seguridad de la falla municipal, según ha confirmado el Ayuntamiento.

Así, la Policía Local de València ha requerido la intervención del Cuerpo Municipal de Bomberos a las 4.30 horas de este domingo al detectar grietas en dos dedos de un ninot de la falla municipal, aunque han determinado que por el momento "no presenta riesgo de caída". Con todo, finalmente han retirado y cambiado de lugar la figura que ha originado el riesgo.

Además, los artistas revisarán el estado de la falla -- un gran Chaplin de 27 metros-- que está terminándose de montar y "realizarán las actuaciones oportunas durante el día", han señalado desde el Ayuntamiento. Del mismo modo, como medida preventiva por el viento se ha ampliado la distancia del perímetro de seguridad.

La preocupación las fuertes rachas se extiende entre los artistas que últiman el montaje de sus monumentos. Así, en la falla Almirante Cadarso-Conde Altea se ha desprendido un tridente de una de las figuras, pero se ha podido subsanar "sin complicaciones y no ha dejado desperfectos en el monumento", según ha informado la comisión de la falla a Europa Press.