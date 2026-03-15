El viento provoca la caída del elemento principal de la falla Escultor Vicente Pallard de Torrent - AYUNTAMIENTO DE TORRENT

VALÈNCIA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las fuertes rachas de viento registradas hoy en Torrent, en una jornada en la que permanece activada la alerta amarilla, han provocado la caída del elemento principal de la falla de la comisión Escultor Vicente Pallardó, ubicada en el Parc Central.

El monumento, obra del artista Miguel March, ha cedido a causa del viento y ha quedado en el suelo, obligando a los falleros a reorganizar los trabajos de la plantà, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, junto al concejal de Fallas, Aitor Sánchez, se han acercado esta tarde hasta el lugar para interesarse por la situación y trasladar personalmente el apoyo del Ayuntamiento y de toda la ciudad a la comisión fallera ante este contratiempo.

Los falleros permanecen ahora a la espera de que el artista pueda desplazarse para intentar levantar de nuevo el monumento y volver a plantarlo. Mientras tanto, la comisión ha decidido centrar sus esfuerzos en la plantà de la falla infantil para asegurar que el monumento infantil quede completamente instalado.

Este incidente es una de las consecuencias del fuerte episodio de viento que está afectando durante la jornada a buena parte del litoral norte de la provincia.