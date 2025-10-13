Vox enmienda a la totalidad el proyecto del Consell de un nuevo Tribunal de Recursos Contratuales

VALÈNCIA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vox ha registrado este lunes una enmienda a la totalidad al proyecto de ley presentado por la Conselleria de Hacienda para la creación de un nuevo Tribunal de Recursos Contractuales, "una iniciativa que según la propia memoria económica del Consell supondrá un gasto mínimo de 195.000 euros solo en sueldos, sin contar con la estructura de personal y el inmueble necesario para su funcionamiento". A su juicio, "esto mismo lo puede realizar el Consell Juridic Consultiu (CJC) a coste cero".

En un comunicado, Vox defiende que "la Comunidad Valenciana no puede permitirse más duplicidades administrativas, ni más organismos políticos creados a medida, especialmente en un contexto marcado por una deuda pública desmesurada y graves tensiones de tesorería derivadas de la infrafinanciación estatal y la herencia de años de despilfarro".

En el texto de la enmienda se recuerda que "hace escasos meses, a finales de junio de 2025, los impagos por parte de la Generalitat a parte de los servicios esenciales fruto de la negativa persistente del Gobierno de Pedro Sánchez de conceder el Fondo de Liquidez Autonómico a la Comunidad Valenciana para poder hacer frente a los pagos, el presidente Carlos Mazón anunció un plan de ajuste encaminado a mejorar la gestión, controlar desviaciones y garantizar la eficiencia en la ejecución. Dos semanas más tarde la Conselleria de Hacienda nos presenta este proyecto de ley".

Además, Vox destaca que "el propio CJC lleva proponiendo desde 2012 que se le atribuyan estas competencias. En un acuerdo del Pleno de ese mismo año, este organismo ya ofreció formalmente asumir dichas funciones sin que ello supusiera coste adicional alguno para la Administración".

Otra de sus críticas es que "el proyecto del Consell vulnera la imparcialidad porque hace depender los medios del tribunal de la propia Conselleria de Hacienda, lo que abre la puerta a interferencias políticas, como ya ha ocurrido en otros órganos estatales dependientes del poder ejecutivo". Frente a ello defiende "un modelo eficiente, austero y libre de clientelismo".

"Ante este pacto del PP con el nacionalismo para seguir engordando la administración, VOX apuesta por aprovechar los organismos ya existentes y plenamente capacitados, como el Consell Jurídic Consultiu. Hay que evitar nuevos gastos estructurales que comprometen el presupuesto destinado a sanidad, educación y servicios esenciales y debemos blindar la independencia de los órganos de control frente al poder político. VOX no permitirá que se sigan creando organismos (chiringuitos) mientras se recortan servicios básicos. La Comunidad Valenciana necesita austeridad, responsabilidad y eficiencia, no más estructuras duplicadas".