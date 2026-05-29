Vox pide la dimisión del alcalde y la concejal de Igualdad de Nules tras la investigación de Antifraude

CASTELLÓ, 29 May. (EUROPA PRESS) -

Vox Nules (Castellón) ha exigido de nuevo y por tercera vez esta misma semana la dimisión inmediata de la concejal de Igualdad de Centrats en Nules y del alcalde del mismo partido, David García, "después de que durante el pleno municipal celebrado este jueves el propio alcalde reconociera, a preguntas del portavoz de Vox, Javier Prior, que "él conoce todo lo que ocurre en el Ayuntamiento".

Vox considera que estas declaraciones adquieren "una gravedad extraordinaria" en un momento en el que el informe de la Agencia Valenciana Antifraude sobre las presuntas irregularidades en la gestión de los Puntos Violeta ya ha sido trasladado a la Fiscalía para su investigación por parte del PP.

Para Prior, la afirmación realizada por el alcalde deja a David García ante "una responsabilidad política imposible de eludir". "Hoy el alcalde ha reconocido en el pleno que conoce todo lo que ocurre en el Ayuntamiento. Pues bien, los vecinos tienen derecho a saber si también conocía que se contrató al hermano de una concejal de su gobierno, si conocía los presuntos pagos en mano y si conocía las supuestas presiones denunciadas por las trabajadoras relacionadas con este caso", ha manifestado el portavoz de Vox.

Además, recuerda que la concejal de Igualdad se encuentra "en el centro de un escándalo político" que ha terminado con un informe de Antifraude remitido a la Fiscalía "tras conocerse presuntas irregularidades relacionadas con contrataciones públicas, posibles pagos fuera de los procedimientos habituales y actuaciones que han generado una enorme alarma social en el municipio".

"Lo que estamos viendo es la degradación absoluta de un gobierno que ha convertido el Ayuntamiento en un foco permanente de polémicas. La concejal debe dimitir de inmediato porque su continuidad es incompatible con la ejemplaridad que exige cualquier cargo público", ha afirmado Prior.

El portavoz ha advertido de que la responsabilidad política ya no afecta únicamente a la edil de Igualdad: "Si David García conocía estas prácticas y no actuó, debe dimitir inmediatamente. Y si no las conocía, estaríamos ante un alcalde incapaz de controlar lo que sucede dentro de su propio gobierno. En cualquiera de los dos casos, los vecinos merecen explicaciones y responsabilidades".

Vox también ha cargado contra los socios de gobierno de Centrats en Nules, PSOE y Més Nules, a quienes exige que "abandonen su silencio" y expliquen públicamente "si van a seguir sosteniendo a un ejecutivo señalado por unas presuntas irregularidades que ya han llegado a la Fiscalía".

"PSOE y Més Nules tienen que decidir si están del lado de la transparencia o del lado de quienes han colocado a Nules en el centro de un escándalo político de enorme gravedad. Callar ahora es asumir responsabilidades políticas junto a Centrats", ha denunciado Prior.

El portavoz de Vox en Nules ha concluido asegurando que Nules "merece un gobierno limpio, transparente y libre de cualquier sombra de sospecha", y ha reclamado la salida inmediata de todos aquellos responsables políticos que "pudieran haber participado, conocido o amparado unas presuntas prácticas que hoy están bajo el foco de Antifraude y de la Fiscalía".