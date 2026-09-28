KPMG.- Agenda Informativa de Europa Press para este lunes, 28 de septiembre (y 2)

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para este lunes, 28 de septiembre, en Europa Press agrupada en las secciones de Economía-Laboral, Sociedad y Cultura:

ECONOMÍA-LABORAL

-- 08.45 horas: En Madrid, KPMG celebra la primera jornada del XVII Encuentro Financiero con la intervención del vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo; el miembro del Supervisory Board del Banco Central Europeo, Pedro Machado; el CEO de Banco Santander, Héctor Grisi; el CEO de Caixabank, Gonzalo Gortázar; la CEO de Bankinter, Gloria Ortiz; el CEO de Banco Sabadell, Marc Armengol; y el CEO de Unicaja, Isidro Rubiales. Fundación Rafael del Pino (C/ Rafael Calvo, 39A).

-- 09.30 horas: En Bruselas (Bélgica), el ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, atiende a medios antes de participar en el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la UE; a las 12.15 horas, se reúne con el ministro de Agricultura, Alimentación e Identidad de Alemania, Alois Rainier; y a las 14.25 horas, se reúne con el ministro de Agricultura, Pesca, Seguridad Alimentaria y Naturaleza de Países Bajos, Jaimi van Essen.

-- 12.00 horas: En Madrid, Renfe presenta su nuevo sistema de venta, que unificará todos los canales de atención y venta al cliente de la compañía. Oficinas edificio Faro (C/ Retama, 3).

-- 14.00 horas: En Dublín (Irlanda), la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, se reúne con el ministro de Transporte, Clima, Energía y Medio Ambiente de Irlanda, Darragh O'Brien; y a las 18.15 horas, asiste a la recepción de bienvenida del Consejo Europeo de Energía.

-- 16.00 horas: En Nueva York (EEUU), el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se reúne con el embajador representante permanente de España ante Naciones Unidas, Héctor Gómez; y a las 17.00 horas, con la directora ejecutiva de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, Kathryn Garcia.

-- 19.30 horas: En Madrid, el presidente ejecutivo de Grupo Oesía, Luis Furnells, da la conferencia 'Industria de defensa española y autonomía estratégica europea'. CaixaForum (P.º del Prado, 36).

SOCIEDAD

-- 09.00 horas: En Madrid, la ministra de Sanidad, Mónica García, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, abren el acto 'Abortar sin barreras: del reconocimiento del derecho a la garantía efectiva del acceso'. Ministerio de Sanidad (P.º del Prado, 18-20).

-- 11.00 horas: En Madrid, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, presenta en rueda de prensa el proyecto de Real Decreto de garantía de calidad de los centros privados del Sistema de Formación Profesional; y a las 13.00 horas, preside la Conferencia Sectorial de FP para trabajadores. Sede del Ministerio (C/ Madrazo, 15).

-- 13.00 horas: CEPMPM, la OMS y la AEMA presentan telemáticamente el informe 'La contaminación atmosférica no conoce fronteras: un nuevo análisis global de Atmosphere Watch'.

-- 16.00 horas: En Roma (Italia), representantes de los 43 Estados miembros de la Unión por el Mediterráneo asisten a la II Reunión Ministerial de la UpM sobre el Agua.

CULTURA

-- En Madrid, el Ministerio de Cultura falla el Premio Nacional de Poesía Joven 'Miguel Hernández'.

-- 10.00 horas: En Madrid, CIMA celebra su 20º aniversario. Asisten la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, entre otros. Cine Doré (C. de Sta. Isabel, 3).

-- 11.00 horas: En Madrid, el Museo Thyssen-Bornemisza presenta la exposición 'Kenny Scharf' (P.º del Prado, 8).

-- 12.30 horas: En Madrid, entrevista con la banda Arde Bogotá por su nuevo disco 'Manufacturas del club de la gente sola'. Oficinas de Sony Music (P.º Castellana 202, planta 7).

-- 18.00 horas: En Madrid, Iberseries & Platino Industria celebra el acto oficial de inauguración de su sexta edición y da paso a cuatro jornadas de encuentro para la industria audiovisual internacional. Real Casa de Correos (Callejón de San Ricardo).