La 40 edición de los Premios Goya clama contra la violencia en Gaza, Irán o Ucrania

Los presentadores de la gala Rigoberta Bandini y Luis Tosar durante la 40º edición de los Premios Goya, en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals, a 28 de febrero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La 40 edición de los Premios Goya, que se han celebrado este sábado en Barcelona, ha clamado contra la violencia en Gaza, Irán o Ucrania e en la que se ha alertado de la "ultraderecha".

Los presentadores de la gala, Luis Tosar y Rigoberta Bandini han abierto la noche -en la que se ha hablado en castellano, catalán, gallego, vasco, y en lengua de signos- condenando la "violencia". "Esta industria siempre la ha condenado", ha puntualizado Tosar. Previamente, en la alfombra roja, nominados, presentadores e invitados han mostrado las chapas con el lema 'FREE PALESTINA' y se han mostrado "estupefactos" por el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán.

Durante la gala, el presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite, ha alertado en su discurso de la "degradación" del mundo y el "desprecio" a los Derechos Humanos. También ha denunciado la "brutal" persecución a inmigrantes y disidentes en EE.UU y la "represión, encarcelamiento y ejecución" en Irán o Afganistán.

Muchos de los ganadores, incluso la propia Susan Sarandon, Goya Internacional 2026, han lucido en el escenario una chapa en forma de sandía en la que se ha podido leer 'Free Palestine'. También los actores que han entregado los premios han hecho diversas menciones a la situación en Gaza.

Aun así, ha habido algunas voces, como la de Albert Serra -de Albert Serra, que se ha alzado con el Goya a Mejor película documental por 'Tardes de soledad'- que han defendido la "intimidad" dentro de una gala en la que ha imperado la "política". De hecho, el propio presidente ha reconocido que el cine español "no va a arreglar nada".

La guerra y Gaza han protagonizado la gala, aunque el equipo de 'Sorda' -que ha logrado 3 Goyas- ha recordado que el mundo "excluye a las personas con discapacidad", aunque su directora, Eva Libertad, ha agradecido que ahora "hay más empatía y deseo de conectar" con la gente sorda.

El recuerdo y defensa del cine español han atravesado la gala, que ha durado tres horas y 10 minutos -20 minutos más corta que el pasado año- ha habido una ocasión en la que se ha celebrado el cine catalán con un vídeo recuerdo de las obras y actores de la comunidad autónoma.

MARISA PAREDES, LÓPEZ VÁZQUEZ O ALFREDO LANDA

En el 40 cumpleaños de los 'cabezones', Carmen Machi, Belén Rueda o Bibiana Fernández han recordado a Marisa Paredes, José Luis Lopez Vázquez, Alfredo Landa, Pedro Almodóvar o Carmen Maura. También ha habido momento para rememorar el icónico discurso de Daniel Guzmán o el agradecimiento que le hizo el actor Miguel Herrán en 2016.

La alerta sobre la ultraderecha la ha protagonizado la cineasta argentina Dolores Fonzi, galadronada por la película 'Belén', que ha afirmado al recibir el premio que la "ultraderecha vino a destruirlo todo". "Vengo de un futuro", ha añadido.

Otras de las reivindicaciones sociales que han subido al escenario del Auditorio Forum CCIB de Barcelona, han sido el recuerdo a los 10 asesinatos machistas que ha habido en España en los primeros meses del año.

Precisamente, el Ministerio de Igualdad ha elevado a 10 las mujeres asesinadas este año por violencia machista y a 1.353 desde 2003, cuando se comenzaron a recabar datos.

También la violencia contra los migrantes ha sido denunciada esta noche, en voz de Joaquín Oristrell, que ha recogido el premio a Mejor Guion Adaptado por 'La cena'. Durante la gala no ha habido ninguna mención al accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba) y que se cobró la vida de 46 peronas, en contraste con lo ocurrido en la anterior gala, cuando la ceremonia comenzó con un emotivo mensaje de las presentadoras, Leonor Walting y Maribel Verdú, para las víctimas de la dana de Valencia de 2024, que se cobró la vida de más de 200 peronas.

SERRAT Y MÚSICA CATALANA CON BAD GYAL O RIGOBERTA BANDINI

La gran noche del cine español ha comenzado con un homenaje a la canción 'Hoy puede ser un gran día' de Joan Manuel Serrat, a quien también ha parafraseado Méndez-Leite.

La nota musical de la noche la han puesto, entre otros, presentadora Rigoberta Bandini que ha entonado 'De tot cor'. También Bad Gyal ha hecho una defensa de la música de su tierra natal.

Así, vestida de la firma barcelonesa Paloma Wool, la cantante de 'Fiebre' ha interpretado una rumba catalana con la banda Arrels De Gràcia.

Angeles Toledano y Alba Morena, acompañadas de cantores de la Escuela Coral del Orfeo Catalán, han interpretado 'Tu mirá' de Lole y Manuel. Mientras, a mitad de gala, Ana Mena se ha subido sobre un piano para cantar 'La bambola' en un tono íntimo. La Casa Azul se han unido a la versión para darle el punto electrónico.

Belén Aguilera y Dani Fernández han recordado a Robe, líder de la banda de rock Extremoduro, que fallecía el pasado diciembre, cantando 'Si te vas' mientras los Goya han despedido a personalidades del audiovisual que han muerto este año. Entre ellos, despiden de Robe, Mario Vargas Llosa, Mariano Ozores, Fernando Esteso o Verónica Echegui.