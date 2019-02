La Academia rectifica y todas canciones nominadas sonarán en los Oscar 2019

Actualizado 01/02/2019 10:50:16 CET

MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Hace unos días la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood sumaba una nueva polémica al anunciar que solo las canciones de Ha nacido una estrella y Black Panther sonarían en la 91º edición de los Oscar. Ante el rechazo generalizado a esta iniciativa, finalmente, el próximo 24 de febrero serán interpretados todos los temas candidatos a mejor canción en el escenario del Dolby Theatre.

Según ha revelado la Academia a través de la red social Twitter, Jennifer Hudson interpretará 'I'll fith', escrita por Diane Warren para el documental RBG. A las pocas horas, un segundo tuit desvelaba que 'The Place Where Lost Things Go', que aparece en el filme de Disney El regreso de Mary Poppins, sonará en la voz de "un invitado sorpresa muy especial". Aunque todo apunta a que esa artista será Emily Blunt, quien la canta en la cinta.

2. This has been our favorite tweet of the day.

1. @IAMJHUD will perform the nominated song "I'll Fight" on the #Oscars !

Things we'd like to announce today:

Spoiler Alert: "The Place Where Lost Things Go" from "Mary Poppins Returns" will be performed on the #Oscars.

BONUS SPOILER ALERT: It will be performed by a surprise special guest!