Actores, políticos y ciudadanos despiden a Verónica Forqué en la capilla ardiente: "Se nos ha ido un ángel"

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Actores, políticos y ciudadanos han acudido al Teatro Español, donde se ha instalado la capilla ardiente de Verónica Forqué, para dar su último adiós a la actriz. "Se nos ha ido un ángel", ha afirmado ante los medios de comunicación su compañera de profesión María Barranco.

"Ahora estamos con mucha pena, muy tristes. Pero espero que donde esté, sea muy feliz y que descanse", ha asegurado la actriz, que iba acompañada de la abogada y política Cristina Almeida, en el espacio habilitado para despedir a Forqué, galardonada con cuatro Goyas y protagonista de películas como 'Kika' o '¿Qué he hecho yo para merecer esto?'.

Por su parte, entre lágrimas, Massiel ha recordado a la actriz como un "ser humano lleno de encanto y de dulzura", al tiempo que ha pedido "a la sanidad pública y al Gobierno que tenga en cuenta que la depresión es una enfermedad muy fuerte y tiene que tener prioridad". "Y el Covid está haciendo mucho daño por el aislamiento y cuiden mucho a los niños pequeños", ha apostillado.

"Ella no tenia problemas económicos, pero que piensen que el Covid ha aislado mucho a toda una profesión. Aparte de otra gente, pero el mundo del espectáculo es muy sensible y tiene otras carencias", ha proseguido Massiel, que ha señalado que recordará a Forqué como "una artista maravillosa e irrepetible y una persona muy carismática". "Se ha querido ir, respetadla", ha pedido a los medios. Forqué fue hallada muerta en su casa el pasado lunes.

Actores y compañeros de profesión como Antonio Resines, Aitana Sánchez Gijón, Maribel Verdú, Beatriz Rico, Alex Delacroix, Susi Sánchez, Elisa Mantilla, Charo López, María Garralón, Tito Valverde, Manuel Gómez Pereira, Yolanda García Serrano, Mario Gas, Pablo Carbonell, Vicky Peña o el director David Serrano, también han acudido a la capilla, junto con la directora del Instituto Nacional de las Artes Escénicas (INAEM), Amaya de Miguel; el diseñador Eduardo Navarrete; o el académico José Luis Gómez, entre otros. Muchos de ellos no han querido hacer declaraciones.

Por su parte, el director, guionista, productor de cine y presidente de la Academia de Cine de España, Mariano Barroso, ha destacado que Forqué era "una referefncia para todos". "Siempre se dice eso de que el mejor payaso es el payaso triste, fíjate todo el dolor que escondía Verónica y quizás por eso sus trabajos tenían esa dimensión extraordinaria y se han quedado tanto en el corazon de la gente", ha rememorado, sin olvidar "la carga de emociones y de dolor que ocultaba y escondía".

"Aquí estamos dando el cariño y el agradecimiento por todos sus trabajos y el amor de todos sus compañeros. Agradecidos por su talento descomunal y entrega asbsoluta. Trabajaba con todas sus armas que son la emoción, su cuerpo, su palabra. Y ahora está en un sitio en el que nadie le puede hacer daño", ha concluido.

El director de cine Pedro Almodóvar ha recordado a Forqué como "una actriz dotada para la comedia". "No es la Verónica que yo he conocido" ha afirmado al recordar el final de su carrera. "El tiempo no la ha tratado bien. Yo pensaba que tenía armas más que suficientes para luchar contra estos problemas, pero la realidad nos dice que no. Lo único que pienso es que si ya había gente a su alrededor que la encontraba que no estaba bien me cuesta mucho creer que no hayan podido hacer algo para evitarle un final que no es Verónica, no reconozco a esta mujer en ese final. No es la Verónica que yo he conocido", ha zanjado a su llegada a la capilla.

A la entrada del teatro, se ha colocado una foto de Forqué y en el escenario se ha situado el féretro cerrado, mientras se van proyectando imágenes de la actriz ante un desfile continuo de ciudadanos, decenas de personas entre las que se encuentran bastantes jóvenes.

"Ahora mirando la foto se convierte en un mito, alguien que estaba tan cercana de repente", ha señalado Carmelo Gómez, que ha destacado su "capacidad de creación, fotogenia y que sintonizaba con algo que no sé si en este momento es muy fácil de encontrar".

"Creo que es una gran perdida en ese sentido y todo el mundo coincidimos. Luego hay un momento para la reflexión sobre lo que está pasando. A mí me gusta eso de 'no puedo mas', creo que es la frase con la que ningún desgraciado debe reírse, creo que es la frase que nos hace reflexionar sobre en qué mundo estamos y está bien que deje ese mensaje", ha lamentado.

"El volcán, la pandemia, son muchas cosas que nos tienen que ayudar a reflexionar de que hay que empezar a hacer algo y hay una lucha en silencio", ha indicado, al tiempo que ha reconocido que recordará a Forqué "con alegría".

En la misma línea se ha expresado Antonia San Juan, que ha calificado a Forqué como "una de sus inspiraciones" como actriz, además de lamentar su forma "tan trágica y tan dura de acabar"; o Samantha Vallejo Nágera: "Era la mejor, maravillosa y única".

Entre los primeros que han acudido a decir adiós se encuentran caras conocidas como Paco León, quien ha recordado que ha trabajado "con ella y con su familia" y acude a la capilla "a darle un abrazo a familia y a despedirla". "Hablé con ella y la ví hace bastante poco", ha señalado, al tiempo que ha recordado las palabras de Yolanda Ramos, que calificó la muerte de Forqué de "accidente laboral".

"INTENTAR AGRADAR SIEMPRE"

El Ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha recordado este miércoles "la sonrisa y la vitalidad" de Verónica Forqué a su llegada al Teatro Español. "Quedará como testimonio de buen hacer y de toda una época", ha asegurado en declaraciones a los medios, ante los que ha reconocido sentir "mucha tristeza".

La representación política de la Comunidad de Madrid ha estado liderada por la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, quien ha destacado su "calidad como actriz y especialmente como persona" y ha aseverado que Madrid "ha perdido mucho" con su fallecimiento.

"Normalmente no nos manifestamos mucho en este tipo de situaciones desde el Gobierno, pero bueno estoy aquí a título personal y representando a la Comunidad de Madrid", ha destacado la dirigente autonómica, quien lamenta "mucho" el fallecimiento de Forqué, quien "siempre fue cariñosísima, muy sensible y amable" con ella.

Según ha explicado la actriz colaboraba con el Ejecutivo regional tanto a través de los Teatros del Canal como en otras actividades, una faceta personal que Ayuso complementa con su carrera como actriz, la cual ha "seguido con mucho cariño".

"Es una pérdida para todos los madrileños. Pierda mucho Madrid por su calidad como actriz y muy especialmente como persona", ha añadido Isabel Díaz Ayuso. Por último, ha recordado su "humildad, sinceridad y sonrisa" junto a su forma de "intentar agradar siempre".

Mientras, el Ayuntamiento de Madrid se encuentra estudiando ya qué homenaje realizar en memoria de la actriz madrileña, fallecida a los 66 años, ha dado a conocer el alcalde, José Luis Martínez-Almeida. "Estamos estudiando el homenaje desde el Ayuntamiento. Seguro que haremos un minuto de silencio en el pleno del Ayuntamiento, pero merece más que un minuto de silencio", ha trasladado a los medios de comunicación.

También ha asistido a la capilla el diputado del PSOE de Cultura Marc Lamua o la delegada de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy, junto con numeroso público que ha hecho fila en la madrileña plaza de Santa Ana para poder decir adiós a la intérprete.

La capilla ardiente ha estado instalada en el Teatro Español hasta las 16.00 de la tarde, hora en la que el féretro ha salido del recinto entre los aplausos del público existente. El cuerpo de Verónica Forqué será incinerado a las 20.00 en la madrileña localidad de El Escorial.