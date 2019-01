Alfonso Cuarón defiende Roma y a Netflix tras su victoria en los Globos de Oro

Publicado 08/01/2019 10:26:49 CET

Una de las grandes triunfadoras de la 76ª edición de los Globos de Oro fue la mexicana 'Roma'. La película de Alfonso Cuarón logró los premios a la mejor dirección y a la mejor película de habla no inglesa. Sin embargo, eso no evitó que le hiciesen preguntas incómodas acerca de la distribución que ha hecho Netflix de la película, a la que el realizador respondió haciendo una férrea defensa para su película y la plataforma, declarando que una de las cuestiones era "injusta".

Fue en el backstage, después de haber logrado los dos Globos de Oro, cuando un periodista le preguntó a Cuaron sobre las preocupaciones que hay dentro de las distribuidoras independientes ante la irrupción y el éxito de Netflix en la temporada de premios. Algo, que, según varios analistas, pueden significar "la muerte" de la distribución del cine independiente y el cine de autor y ensayo.

"No ha sido estreno técnico", se defendió Cuarón tras la gala de los Globos de Oro y argumentó que "la película llegó a salas hace más de un mes y aún sigue en cartelera, es algo raro para un filme de origen extranjero". "Creo que es una pregunta muy injusta. ¿Por qué no haces una lista de las películas extranjeras de este año y haces una comparativa de su estreno en cines y ves cuánto tiempo han estado exhibiéndose? También mira cuántas de ellas se han visto en 70mm y en qué territorios siguen en cartelera", comentó Cuarón visiblemente molesto.

Varias figuras de la industria cinematográfica han mostrado su rechazo a la forma de actuar de Netflix, estrenando a la par en salas de cines y en su plataforma. Cineastas como Quentin Tarantino o Christopher Nolan han declarado abiertamente estar en contra de la política de la plataforma.

NETFLIX NO HA HECHO PÚBLICOS LOS DATOS DE TAQUILLA

Un dato, aunque 'Roma' haya pasado de forma comercial por salas de cines, Netflix ha prohibido que se difundan sus datos de taquilla, siendo un movimiento opaco inusual en lo que se refiere a distribución cinematográfica, ya que, en ningún mercado en el que se exhibido, incluido el español, se ha podido conocer la verdadera taquilla que ha hecho la película.

Cuarón, además, se enfrentó a otra pregunta sobre la viabilidad en salas de cine de 'Roma', al recalcar que se trata de una película de nacionalidad mexicana, que ha sido rodada en blanco y negro, en español, incluyendo diálogos en mixteco y sin "estrellas reconocidas" en su reparto.

Ante esa pregunta, Cuarón respondió: "Solo espero que la discusión entre Netflix y las plataformas en general haya acabado. Pienso que las plataformas y las distribuidoras de cine, deben ir de la mano y darse cuenta de lo único que hacen con esta discusión es daño a la industria. Juntas pueden hacer que el cine dé un paso adelante y, lo más importante, crear diversidad en el séptimo arte".

El director de 'Y tu mamá también' y 'Gravity' continuó con su reflexión sobre la situación actual del cine, cuando le preguntaron qué opción era mejor para ver 'Roma', si el cine o verla en casa: "Para experimentar completamente 'Roma' es necesaria verla en una sala de cine, incuestionablemente. No obstante, creo que la experiencia de ver una película en casa puede tener el mismo impacto emocional".

"Algo de lo que debemos ser conscientes es que la experiencia de ir al cine de ha convertido en algo muy centrado en un tipo específico de producto. Actualmente, no se puede cuestionar que haya varios cineastas, directores muy interesantes, que estén haciendo películas con diferentes plataformas porque ellas no temen arriesgar. Como ha sucedido con 'Roma', espero que otros realizadores tengan la misma suerte que yo he tenido y puedan estrenar en cines y estar tanto tiempo en cartelera", concluyó Cuarón.