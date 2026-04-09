Almodóvar celebra el "insólito" éxito español en Cannes: "Es un día de celebración y muestra el buen estado del cine"

Archivo - El director de cine Pedro Almodóvar posa en la alfombra roja en la proyección de la película ‘Extraña forma de vida’ en el Festival de Cine de Cannes, a 17 de mayo de 2023, en Cannes, región de Provenza-Alpes-Costa Azul (Francia). El mediometraj - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El cineasta Pedro Almodóvar ha celebrado desde París la selección de su película 'Amarga Navidad' para competir en la 79 edición del Festival de Cannes y ha calificado el triplete español como "insólito", ya que su película estará acompañada por 'El ser querido', de Rodrigo Sorogoyen, y 'La bola negra', de Los Javis.

"Hoy es un día de celebración para el cine español por las tres películas españolas, lo cual es insólito, creo que es la primera vez que ocurre. Son tres películas muy distintas de tres generaciones distintas. Creo que es un momento de enhorabuena para el cine español y demuestra el buen estado que vivimos", ha asegurado Pedro Almodóvar en un vídeo remitido a los medios de comunicación españoles y recodigo por Europa Press. El realizador se encuentra en París por la retrospectiva-homenaje que le rinde el Centro Pompidou.

El cineasta manchego ha destacado la relevancia de Cannes como "el gran festival" del cine de autor, un tipo de cine que considera que necesita "visibilidad". "Venir a Cannes es venir al primer festival de cine de autor, en un momento en el que el cine de autor necesita visibilidad. Cannes es el gran festival", ha recalcado.

Por último, ha valorado que, aunque no se logre la Palma de Oro, el hecho de estar tres películas seleccionadas "es muy importante". "Debemos congratularnos todos de que tres películas españolas estaremos compitiendo en mayo para esa Palma de Oro, que aunque no llegue, el hecho de estar seleccionados es muy importante", ha concluido.