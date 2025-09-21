Angelina Jolie presenta en San Sebastián 'Couture': "Amo a mi país, pero no lo reconozco en estos momentos"

La actriz Angelina Jolie durante la presentación de la película ‘Couture’, en la 73ª edición del Festival de Cine de San Sebastián, en el Palacio de Congresos y Auditorio Kursaal, a 21 de septiembre de 2025, en San Sebastián, Guipúzcoa, País Vasco (España- Unanue - Europa Press

SAN SEBASTIÁN, 21 (del enviado especial de Europa Press Francisco Serrano)

La actriz Angelina Jolie, que ha presentado este domingo por la tarde en San Sebastián la nueva película que protagoniza 'Couture', ha asegurado que "ama" Estados Unidos, pero "no lo reconoce en estos momentos" y ha advertido que "hay que tener cuidado con lo que se dice" porque "son momentos muy difíciles".

"Amo a mi país, pero no lo reconozco en este momento. Siempre he vivido a nivel internacional, mi familia, mis amigos, mi vida y visión es internacional, por lo que mi visión del mundo también lo es. Cualquier cosa en cualquier parte que divide o que limita las expresiones personales y las libertades personales de cualquier persona es algo muy peligroso. Creo que son tiempos tan serios que hay que tener cuidado de hacer cosas así y con lo que se dice. Son momentos muy difíciles que estamos viviendo todos juntos", ha afirmado la actriz al ser preguntada por sus miedos en una rueda de prensa con mucha expectación.

Angelina Jolie ha afirmado que en 'Couture' existe "una guerra y un deseo de vivir una vida libre sin sufrimiento". "Yo creo que esto es un poco la condición y existencia humana para todos. Algunos se encuentran en los puntos extremos de un conflicto real y algunos de nosotros sabemos que alguien que queremos está sufriendo a título personal. Siempre estamos unidos como seres humanos", ha destacado.

La actriz estadounidense ha admitido que ha sido "sanador" trabajar en este proyecto, en el que interpreta a una cineasta que tiene cáncer de mama y se ve envuelta en una relación inesperada con un colaborador cercano, interpretado por Louis Garrel. Angelina Jolie ha compartido con los asistentes a la rueda de prensa que se siente cercana a este personaje, ya que en 2013 se sometió a una doble mastectomía preventiva en 2013 debido a una alta probabilidad de desarrollar cáncer de mama y ovario tras perder a su madre y a su abuela.

"Fue mi elección, pero es importante tenerla para poder elegirlo. No todo el mundo tiene que hacerlo tal y como lo elegí yo. No lo lamento. Los cánceres de las mujeres nos afecta a cómo nos sentimos como mujeres. La película muestra el viaje y ofrece un mensaje interesante e importante para que cualquier persona entienda el proceso", ha explicado.

Durante la rueda de prensa, Angelina Jolie se ha emocionado al hablar de su madre y recordar los momentos por lo que atravesó ella. "Para mí es muy difícil hablar de ella. Pensé mucho en ella y probablemente todos nos hemos encontrado en una situación de estar en un hospital", ha dicho la actriz que ha desvelado que lleva en la cinta un collar de su madre.

Además, preguntada por qué le hubiese dicho su madre a su personaje, Jolie ha señalado que le hubiera recomendado que "viviera todos los días" y que se centrase en la vida. "No puedes dar por sentado cualquier momento. Hay que intentar vivir al completo", ha afirmado antes de decir que no podía contestar más porque se estaba emocionando. "No quiero llorar", ha manifestado.

Por su parte, el actor Louis Garrel ha ensalzado 'Couture' por cómo trata el temá del cáncer y considera que el resto de cintan lo hacen desde un "tono patético". "No hay que tener miedo a nada cuando hablas de mujeres en general, porque la mente de los hombre es bastante más simple de lo que realmente pensáis", ha comentado.

"JUNTAS PODEMOS SER MÁS FUERTES"

Junto a los actores protagonistas ha estado la cineasta Alice Winocour, que ha explicado que la película "trata de mujeres" y que ha querido "coser parte de las vidas de las tres mujeres protagonistas", al mismo tiempo que ha apelado a la unión entre mujeres.

"Espero que podamos conectar con otras mujeres en el mundo y decir que no estamos solas y que todas juntas podemos ser más fuertes", ha proclamado Winocour, que ha provocado el aplauso del público.

La cineasta ha asegurado que la moda tiene que ver "con el cuerpo de la mujer y la vulnerabilidad" en ese mundo. "Los cuerpos se glorifican, pero a su vez hay una fecha de caducidad. Lo que quería era hablar de cómo es estar en el cuerpo de una mujer. Para mi la moda es una locura y una lucha contra el tiempo", ha sentenciado Winocour.