El biopic de David Bowie tiene protagonista pero no su música

Stardust, el biopic de David Bowie ya tiene protagonista. Johnny Flynn (Viaje a Sils Maria, Lovesick) será el encargado de dar vida al mítico artista en una película que, según ha asegurado Duncan Jones, director de cine e hijo de Bowie, no cuenta con la autorización de la familia y, por tanto, no podría utilizar ninguna de las canciones del genio.

Desde la muerte de David Bowie en 2016 se han publicado multitud de documentales, vídeos y recopilatorios musicales en torno a su vida y obra. Stardust, biopic dirigido por Gabriel Range (Muerte de un presidente) sigue adelante y ya cuenta con rostro protagonista. Según informa Deadline será Flynn quien encarnará al Duque Blanco en una cinta que también contará con Jena Malone (Batman v. Superman) como Angie Bowie, su primera esposa, y Marc Maron (Glow) que interpretará al publicista del cantante.

La respuesta de Jones a las informaciones publicadas ha llegado vía Twitter, donde deja claro que la familia no ha autorizado el uso de las canciones del polifacético músico: "Estoy bastante seguro de que nadie les ha otorgado los derechos musicales para NINGÚN biopic... Lo sabría".

Im not saying this movie is not happening. I honestly wouldn't know.

Im saying that as it stands, this movie won't have any of dads music in it, & I can't imagine that changing. If you want to see a biopic without his music or the families blessing, thats up to the audience.