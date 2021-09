Blanca Suárez protagoniza 'Jaguar', serie de Netflix en la que caza nazis buscando "justicia para su vida y sus muertos"

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Netflix estrena este miércoles 22 de septiembre 'Jaguar', serie dirigida por Carlos Sedes y Jacobo Martínez que gira en torno a un grupo de agentes que buscan dar caza a los nazis refugiados en España tras la Segunda Guerra Mundial. Blanca Suárez encarna a Isabel Garrido, una superviviente de Mauthausen que hará lo imposible por encontrar justicia.

"Es una serie en la que conoces los corazones de estas personas que han vivido situaciones muy, muy duras", explica Suárez en una entrevista concedida a Europa Press. "Intentan hacer justicia para ellos, para sus vidas, para sus muertos", señala la actriz, que reconoce lo sensible de la temática.

"Es delicado, hablamos de muchos miles de vidas humanas que se quedaron, encarnamos a personas con un pasado que les ha marcado para el resto de sus días. Tratar esto con ligereza es difícil", admite.

Iván Marcos, quien encarna a Lucena, ve 'Jaguar' como un homenaje a las víctimas españolas del Holocausto. "Hemos tratado de honrar a estas personas", dice. "Hemos intentado actuar con el mayor corazón posible. Intentando ser honestos y generar la mayor sinceridad. Al mismo tiempo siendo valientes, si te centras demasiado en el respeto no eres proactivo, y estas personas lo eran", añade.

'Jaguar' es también un vehículo para dar luz a una historia no tan conocida por el público. "Me parece que los hechos de los que estamos hablando no son 'vox pópuli'. Es una ventana a todas estas historias, a arrojar un poco más de luz sobre esto", explica Suárez, que destaca lo oportuno de estrenar una serie con el nazismo como telón de fondo en pleno auge de la extrema derecha.

"Tratar este tipo de temas en estos momentos tan curiosos, especiales y cambiantes es importante", reivindica la actriz. "¿Es delicado? Sí. En la actuación todo tiene una responsabilidad y la hemos asumido", afirma. Francesc Garrido, Marsé en la ficción.

UNA FICCIÓN "TREPIDANTE"

Además de su telón de fondo histórico, Jaguar es sinónimo de acción. "Lo que más me ha llamado a mí de la serie es el tema de los espías, la acción. Cada capítulo va a más, arriesgándose más", opina Óscar Casas, quien da vida a Castro.

Adrián Lastra, que encarna Sordo, destaca el "punto de vista humano" de la producción. "No van a ver superhéroes en esta serie. Todo lo que sucede, sucede por motivos de tripas, de entrañas, de dolor, de sufrimiento, sin olvidarnos nunca de por qué hacen estos movimientos", subraya.

"Los espectadores van a encontrar seis capítulos que van a tener que luchar para no verlos seguidos. Van a tener una difícil tarea intentando estar quietos en el sofá y no dando saltos de la tensión. Es trepidante", deja caer Suárez.

'Jaguar', que también cuenta en su reparto con Stefan Weinert, Lorenz Christian Köhler o Jochen Horst, entre otros, llega a Netflix el 22 de septiembre.

