Bond 25 retrasa su rodaje pero mantiene su fecha de estreno

Actualizado 06/02/2019 16:55:19 CET

MADRID, 6 Feb. (EDIZIONES) -

El inicio del rodaje de la película número 25 de la saga de James Bond se retrasa un mes y comenzará a filmarse en abril en lugar de en marzo. Pese a este cambio de comienzo de producción, la fecha de estreno se mantiene fijado para el 14 de febrero 2020.

Según Steven Weintraub, redactor jefe de Collider, fue el director de fotografía del largometraje, Linus Sandgren, el que le confirmó que la fecha de inicio de producción del filme que dirige Cary J. Fukunaga empezará el 6 de abril, un mes más tarde de lo previsto. Aunque no se han dado los detalles del retraso, esto no afectará a la fecha que está previsto el estreno del filme.

just ran into cinematographer Linus Sandgren. He's hard at work prepping Bond 25 with Cary Joji Fukunaga. They start shooting in April with a February 14, 2020 release date. Can't wait to see a Fukunaga Bond movie. pic.twitter.com/dmoB39U432