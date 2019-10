Dos series españolas, entre las 10 más vistas del año de Netflix

Actualizado 19/10/2019 16:29:02 CET

Rompiendo con su política de no revelar datos de audiencia, Netflix ha compartido por primera vez sus números. Un dato que ha dejado conclusiones muy positivas para la industria española, ya que dos series nacionales aparecen en el ránking de los diez títulos más vistos de la plataforma en los últimos 12 meses.

Según The New York Times, La casa de papel, en tercer puesto, y Élite, en décimo lugar, se han colado en este ránking con 44 y 20 millones de visualizaciones respectivamente.

La casa de papel, conocida también como Money Heist en inglés, estrenó el pasado julio su tercera temporada, pero ya se ha confirmado que habrá una cuarta entrega. Por su parte, Élite lanzó su segunda temporada en septiembre y tendrá nuevos capítulos en 2020.

La clasificación la encabeza Stranger Things con 64 millones de visualizaciones. El pasado julio la segunda temporada de la ficción ya rompió el récord convirtiéndose en el título de la plataforma que acumulaba más espectadores en los primeros cuatro días, logro que hasta la fecha ostentaba la película Criminales en el mar.

La serie de los hermanos Duffer lidera ampliamente, ya que anota casi 20 millones más que la siguiente en la lista, The Umbrella Academy, que se sitúa en segundo lugar con 45 millones de reproducciones.

Saltando a la cuarta posición después de La casa de papel se encuentra You, una rareza en la lista ya que su primera y única temporada no fue desarrollada por Netflix. La plataforma la compró a Lifetime y ahora ha ordenado una segunda entrega. You tiene 40 millones de visualizaciones, al igual que Sex education, a la que han otorgado el quinto puesto.

Un documental se cuela entre los más populares. Nuestro planeta ha conquistado a 33 millones de espectadores con su mensaje ecologista y sus bellas imágenes.

Creedme ha necesitado poco tiempo para sumar 32 millones de visualizaciones desde su estreno el pasado 13 de septiembre. Kaitlyn Dever, Tony Collette y Merritt Weaver protagonizan esta miniserie sobre una joven a la que el sistema pone en duda tras denunciar una violación. Dead to me y Así nos ven, con 30 y 25 millones de reproducciones respectivamente, ocupan el octavo y noveno puesto, que se adelantan a Élite cerrando la clasificación.