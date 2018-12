La favorita, Black Panther y First Man, lideran las nominaciones a los Critics Choice Awards

Actualizado 10/12/2018 17:19:49 CET

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La favorita, la película dirigida por Yorgos Lanthimos, hace honor a su título y parte como máxima favorita en la próxima edición de los Critics' Choice Awards, con un total de 14 nominaciones a los premios concedidos por la BFCA (Asociación de Críticos de Retransmisiones Cinematográficas) y que se entregarán el próximo 14 de enero. Le siguen, en número de nominaciones, el filme de superhéroes Black Panther y First Man, la película centrada en la figura de Neil Armstrong, con 12 y 10 candidaturas, respectivamente.

Entre los catorce premios a los que aspira La favorita, están lo de mejor película y mejor director y también están nominadas sus tres estrellas principales Olivia Colman, Emma Stone y Rachel Weisz. El filme ha conseguido exactamente las mismas nominaciones que logró el año pasado La forma del agua de Guillermo Del Toro, también distribuida Fox Searchlight, que finalmente cuatro de estos premios, incluyendo Mejor película y director... los mismos cuatro premios meses después se llevó en los Oscar de la Academia de Hollywood.

De hecho, y según apunta Deadline, los Critics Choice Awards suelen ser un indicador bastante fiable de las futuras nominaciones a los Oscar, y el pasado año adelantario 17 de las 19 categorías que ambos premios tienen en común, diferenciándose solo en películas extranjeras y efectos especiales.

Otra de las mejor colocadas en los Critics Choice Awards es cinta de Marvel Studios Black Panther, que acumula una docena de nominaciones, y First Man, que recupera fuelle en una temporada de premios que hasta ahora le había sido esquiva con 10 candidaturas, incluidas las de mejor película, mejor director para Damien Chazelle y mejor actor y actriz para sus estrellas Ryan Gosling y Claire Foy.

Con nueve nominaciones también destacan El regreso de Mary Poppins Returns, Ha nacido una estrella y El vicio del poder. Le sigue la gran triunfadora hasta ahora en esta todavía incipiente carrera por los Oscar, Roma, el filme de Alfonso Cuarón, que acumula ocho candidaturas.

Esta es la lista completa de nominados a los Critics Choice Awards que se entregarán el 14 de enero de 2019.

MEJOR PELÍCULA

Black Panther

Infiltrado en el KKKlan

La favorita

First Man

Green Book

El blues de Beale Street

El regreso de Mary Poppins

Roma

Ha nacido una estrella

El vicio del poder

MEJOR ACTOR

Christian Bale - El vicio del poder

Bradley Cooper - Ha nacido una estrella

Willem Dafoe - Van Gogh, a las puertas de la eternidad

Ryan Gosling - First Man

Ethan Hawke - El reverendo

Rami Malek - Bohemian Rhapsody

Viggo Mortensen - Green Book

MEJOR ACTRIZ

Yalitza Aparicio - Roma

Emily Blunt - El regreso de Mary Poppins

Glenn Close - La buena esposa

Toni Collette - Hereditary

Olivia Colman - La favorita

Lady Gaga - Ha nacido una estrella

Melissa McCarthy - ¿Podrás perdonarme algún día?

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Mahershala Ali - Green Book

Timothée Chalamet - Beautiful Boy

Adam Driver - Infiltrado en el KKKlan

Sam Elliott - Ha nacido una estrella

Richard E. Grant - ¿Podrás perdonarme algún día?

Michael B. Jordan - Black Panther



MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Amy Adams - El vicio del poder

Claire Foy - First Man

Nicole Kidman - Boy Erased

Regina King - El blues de Beale Street

Emma Stone - La favorita

Rachel Weisz - La favorita

INTÉRPRETE REVELACIÓN

Elsie Fisher - Eighth Grade

Thomasin McKenzie - No dejes rastro

Ed Oxenbould - Wildlife

Millicent Simmonds - Un lugar tranquilo

Amandla Stenberg - The Hate U Give

Sunny Suljic - Mid90s

MEJOR REPARTO

Black Panther

Crazy Rich Asians

La favorita

El vicio del poder

Viudas

MEJOR DIRECTOR

Damien Chazelle - First Man

Bradley Cooper - Ha nacido una estrella

Alfonso Cuarón - Roma

Peter Farrelly - Green Book

Yorgos Lanthimos - La favorita

Spike Lee - Infiltrado en el KKKlan

Adam McKay - El vicio del poder

MEJOR GUIÓN ORIGINAL

Bo Burnham - Eighth Grade

Alfonso Cuarón - Roma

Deborah Davis and Tony McNamara - La favorita

Adam McKay - El vicio del poder

Paul Schrader - El reverendo

Nick Vallelonga, Brian Hayes Currie, Peter Farrelly - Green Book

Bryan Woods, Scott Beck, John Krasinski - Un lugar tranquilo



MEJOR GUIÓN ADAPTADO

Ryan Coogler, Joe Robert Cole - Black Panther

Nicole Holofcener, Jeff Whitty - ¿Podrás perdonarme algún día?

Barry Jenkins - El blues de Beale Street

Eric Roth and Bradley Cooper & Will Fetters - Ha nacido una estrella

Josh Singer - First Man

Charlie Wachtel & David Rabinowitz and Kevin Willmott & Spike Lee - Infiltrado en el KKKllan

MEJOR FOTOGRAFÍA

Alfonso Cuarón - Roma

James Laxton - El blues de Beale Street

Matthew Libatique - Ha nacido una estrella

Rachel Morrison - Black Panther

Robbie Ryan - La favorita

Linus Sandgren - First Man

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

Hannah Beachler, Jay Hart - Black Panther

Eugenio Caballero, Barbara Enriquez - Roma

Nelson Coates, Andrew Baseman - Crazy Rich Asians

Fiona Crombie, Alice Felton - La favorita

Nathan Crowley, Kathy Lucas - First Man

John Myhre, Gordon Sim - El regreso de Mary Poppins

MEJOR MONTAJE

Jay Cassidy - Ha nacido una estrella

Hank Corwin - El vicio del poder

Tom Cross - First Man

Alfonso Cuarón, Adam Gough - Roma

Yorgos Mavropsaridis - La favorita

Joe Walker - Viudas

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

Alexandra Byrne - María, reina de Escocia

Ruth Carter - Black Panther

Julian Day - Bohemian Rhapsody

Sandy Powell - La favorita

Sandy Powell - El regreso de Mary Poppins

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

Black Panther

Bohemian Rhapsody

La favorita

María, reina de Escocia

Suspiria

El vicio del poder

MEJORES EFECTOS VISUALES

Vengadores: Infinity War

Black Panther

First Man

El regreso de Mary Poppins

Mission: Impossible - Fallout

Ready Player One



MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

El Grinch

Los increíbles 2

Isla de perros

Mirai

Ralph rompe Internet

Spider-Man: Un nuevo universo

MEJOR PELÍCULA DE ACCIÓN

Vengadores: Infinity War

Black Panther

Deadpool 2

Mission: Impossible - Fallout

Ready Player One

Viudas

MEJOR COMEDIA

Crazy Rich Asians

Deadpool 2

La muerte de Stallin

La favorita

Noche de juegos

Sorry to Bother You



MEJOR ACTOR EN COMEDIA

Christian Bale - El vicio del poder

Jason Bateman - Noche de juegos

Viggo Mortensen - Green Book

John C. Reilly - Stan & Ollie

Ryan Reynolds - Deadpool 2

Lakeith Stanfield - Sorry to Bother You

MEJOR ACTRIZ EN COMEDIA

Emily Blunt - El regreso de Mary Poppins

Olivia Colman - La favorita

Elsie Fisher - Eighth Grade

Rachel McAdams - Noche de juegos

Charlize Theron - Tully

Constance Wu - Crazy Rich Asians

MEJOR PELÍCULA DE TERROR O CIENCIA FICCIÓN

Annihilation

Halloween

Hereditary

Un lugar tranquilo

Suspiria

PEJOR PELÍCULA EN HABLA NO INGLESA

Burning

Cafarnaúm

Cold War

Roma

Shoplifters



MEJOR CANCIÓN

All the Stars - Black Panther

Girl in the Movies - Dumplin'

I'll Fight - RBG

The Place Where Lost Things Go - El regreso de Mary Poppins

Shallow - Ha nacido una estrella

Trip a Little Light Fantastic - El regreso de Mary Poppins



MEJOR MÚSICA

Kris Bowers - Green Book

Nicholas Britell - El blues de Beale Street

Alexandre Desplat - Isla de Perros

Ludwig Göransson - Black Panther

Justin Hurwitz - First Man

Marc Shaiman - El regreso de Mary Poppins