Francis Ford Coppola vuelve a la dirección con Megalópolis, su proyecto más ambicioso en décadas

Francis Ford Coppola vuelve a la silla de dirección. El aclamado realizador ha anunciado que está preparado para dirigir uno de sus proyectos más deseados, 'Megalópolis', una producción que promete será tan ambiciosa como lo fue 'Apocalypse Now' en su momento. Una película en la que lleva varios años trabajando y para la que ya está buscando actores protagonistas.

Ha sido el propio director el que ha revelado la noticia en una entrevista para Deadline. El guion de 'Megalópolis' está ya escrito y el cineasta planea empezar a rodar este mismo 2019. "Sí, este año tengo previsto comenzar una ambición que llevo esperando hace tiempo, crear una gran obra utilizando todo lo que he aprendido durante mi extensa carrera, desde mis inicios con 16 años, será algo épico, a gran escala, que titularé 'Megalópolis'", ha declarado.

"Será extraordinario, una producción muy grande, que tendrá un extenso reparto. En estos años de experiencia he ido probando diferentes estilos y tipos de películas, culminando en lo que creo que es mi propia voz e inspiración. No está dentro de lo convencional que se está produciendo actualmente, pero tengo la intención y las ganas de empezar la producción este año", comentó el cineasta, que este 7 de abril celebrará su 80 cumpleaños.

'Megalópolis' tiene una larga historia detrás. Coppola anunció el proyecto en el 54º Festival de Cannes, en 2001. De hecho, llegó a tener material rodado de la segunda unidad de la cinta. Sin embargo, la película quedó completamente paralizada después de los ataques terroristas del 11 de septiembre en Nueva York. Con lo cual, pasarán casi 20 años desde que la producción del filme se detuviese.

Precisamente, la trama de la cinta estará ambientada en la Gran Manzana. 'Megalópolis' narrará una lucha de egos, entre el alcalde de Nueva York, Frank Cicero, y el arquitecto Serge Caitline. Mientras que Caitline quiere crear una gran utopía metropolitana, Cicero tiene otros planes para la ciudad, con lo que ambos chocarán. Una lucha de egos, en la que se esconden también ambiciones políticas. Ya han surgido varios nombres como actores protagonistas y Jude Law es que el que en estos momentos parece sonar con más fuerza.

EL MONTAJE FINAL DE APOCALYPSE NOW

Por otro lado, el anuncio de 'Megalópolis' coincide con el lanzamiento de 'Apocalypse Now: Final Cut', que será el montaje definitivo del director y que podrá verse en el Festival de Tribeca, que comenzará este 25 de abril.

Este nuevo montaje será una combinación entre la versión original de 1979 y 'Apocalypse Now Redux', que tuvo una mayor duración gracias al metraje añadido. "Una vez me preguntaron qué versión era la que prefería mostrar. Sentí que la de 1979 tenía demasiados cortes, mientras que 'Redux' era excesivamente larga. La decisión que tomé se verá en el próximo festival de Tribeca, con Apocalypse Now: Final Cut", declara Coppola, recalcando que esta versión será la definitiva.