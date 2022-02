Goya 2022: Nervios e ilusión, sin que falte la paella, acompañan a los nominados antes de la gala

VALÈNCIA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Muchos nervios e ilusión acompañan a los nominados antes de la gala de la 36ª edición de los Premios Goya, que tiene lugar este sábado 12 de febrero en el Palau de Les Arts de Valencia, ciudad en la que se encuentran y donde han disfrutado de su plato por excelencia: la paella.

Son varios los nominados que han compartido instantáneas de su estancia en la ciudad, como el actor Javier Gutiérrez, que ha colgado una fotografía en su cuenta de Instagram con el mensaje 'El arroz, mi chica y los Goya... FELICIDAD', donde el actor candidato por su papel en 'La hija' está saboreando una paella en un restaurante de La Malvarrosa.

También por la paella se ha decantado la directora y productora de cine documental Alba Sotorra Clua, que ha colgado una foto en Instagram en la que posa con su equipo con el lema "Paella de nominados pre-gala 2022. ¡Mucha suerte a todos, compañeros!". Sotorra --junto con Carles Torras y Vesna Cudic-- compiten en la categoría de 'Mejor Película Documental' con 'El Retorno: la vida después del ISIS'.

La gastronomía ha sido protagonista de la imagen colgada en sus redes sociales por el actor Álvaro Morte, quien se ha acercado al restaurante de Quique Dacosta, uno de los cocineros de más prestigio en España con varias estrellas Michelín, y se hecho una fotografía con todo su equipo.

Por su parte, Inma Cuesta ha homenajeado a su tierra con un 'story' en Instragram con imágenes de lugares de la geografía valenciana, como una fotografía de la playa o de una fallera mirando un naranjo.

La actriz Petra Martínez, nominada como Mejor actriz protagonista por 'La vida era eso' ha colgado en su cuenta de Instagram un vídeo en el que expresa su emoción. "Aquí estamos en Valencia en la gala de los Goya. Yo llegué ayer y me lo pasé muy bien. Yo me imagino que vamos a estar todos los nominados a los Goya un poquito muchito nerviosos. De momento, no estoy nerviosa pero según se acerque me pondré un poco nerviosa. Esta noche ya lo sabremos todo, qué gusto tener esta ventanita y hablar con gente que no conozco pero que me da mucha alegría", afirma.

Mientras Arturo Valls ha colgado un momento de los ensayos que ha estado realizando para la presentación esta noche de los Goya, Elena Sánchez una imagen mientras se acicala con el texto: "Cuenta atrás", el director, guionista y productor Alex Quiroga una imagen por la ciudad o el actor Ferrán Gadea un foto en el tren rumbo a Valencia con la frase "En nada estamos en la terreta #Goya2022. Suerte para todes".

Otros ausentes, como la actriz María Adánez, ha querido mostrar su apoyo a "la gran fiesta del cine español". "No podreé estar pero los disfrutaré desde casa. Hermana Elia Adánez estás nominada al mejor maquillaje por 'Libertad'. ¡Mucha mierda para esta noche! ¡Eres la mejor!".