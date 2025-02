'La gran obra', Mejor Cortometraje de Ficción en los Premios Goya 2025

GRANADA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

'La gran obra', de Lluís Quílez Sala y Àlex Lora, ha recibido el Premio Goya 2025 al Mejor Cortometraje de Ficción. Al recoger el premio, Lora ha reivindicado los programas de diversidad funcional, que las "agendas políticas" están destruyendo.

"Se lo dedico a todas esas personas de diversidad funcional. A todas aquellas que pueden haber sentido en algún momento de sus vidas sospechosas, ninguneadas, utilizadas, incluso abusadas. Va por ellos también. Por desgracia, las agendas políticas se están otra vez centrando en destruir programas de diversidad, equidad e inclusión, y le recordaría a todas aquellas personas que piensan que para nosotros es más fácil que nos regalen las cosas, que reflexionemos", ha afirmado.

Además, se ha acordado de las "familias humildes" que provienen del campo, como la suya. "Mi abuela no sabía ni leer ni escribir, mi madre no fue al instituto, pero mi padre ha luchado muchísimo para que los sueños de sus hijos se cumplieran, y eso no tiene precio", ha comentado emocionado.

La cinta ha superado a 'Betiko gaua (La noche eterna)' (Ander Barinaga-Rementeria Arano, Ander Sagardoy Múgica, Carmen Lacasa Aguinaga, Eneko Sagardoy, Paul Urkijo Alijo. Dirección: Eneko Sagardoy); 'Cuarentena' (María del Puy Alvarado. Dirección: Celia de Molina); 'El Trono' (Arturo Valls, Carmela Martínez Oliart, Félix Tusell Sánchez Lucía Jiménez. Dirección: Lucía Jiménez); y'Mamántula' (Ion de Sosa, Leire Apellaniz, Paola Alvarez, Tasio. Dirección: Ion de Sosa).

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España entrega este sábado los Premios Goya, los galardones más importantes que se conceden en el cine español, que celebran su 39 edición, una ceremonia que tiene lugar en el Palacio de Congresos de Granada.