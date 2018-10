Hollywood homenajea a John McCain: "América ha perdido a un héroe"

Actualizado 26/08/2018 14:46:01 CET

Hollywood ha reaccionado al fallecimiento de John McCain, antiguo candidato a la presidencia de Estados Unidos en 2000, a causa de un cáncer cerebral. Las muestras de afecto van desde presentadores de televisión como Elen DeGeners y Jimmy Kimmel, pasando por Robert Iger, Consejero Delegado de The Walt Disney Company, hasta reputados escritores como Stephen King.

DeGeneres fue una de las primeras en mostrar sus condolencias a través de un tuit en el que adjuntó una fotografía de una entrevista al senador. "Tuve el honor de haber conocido a John McCain. Siempre se mantuvo firme por lo que creía que era correcto. Envío amor a su familia en este triste día para nuestro país", ha comentado.

Por su parte, Kimmel lamenta la pérdida de "un héroe" además de mandar sus condolencias a la familia del político. La misma definición de "héroe" y "patriota" ha utilizado Iger para terminar exclamando que Estados Unidos le echará de menos. No obstante, el tuit más comentado ha sido el del novelista Stephen King, quien, haciendo una comparación, ha definido a McCain como un "héroe de guerra" y a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, como una "comadreja".

I was honored to have met John McCain. He always stood up for what he believed was right. Sending love to his family on this very sad day for our country. pic.twitter.com/SiIsXJMqvo — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) 26 de agosto de 2018

America lost a real hero today. Condolences to @cindymccain, the McCain family and the Arizonans who were so fortunate to have the opportunity to vote for a man of principle. John McCain’s sacrifice and the sacrifices made by all our POWs and MIAs must never be forgotten. — Jimmy Kimmel (@jimmykimmel) 26 de agosto de 2018

Rest in peace #JohnMcCain, a hero, a patriot, a selfless man, who served others before serving himself. Our country will miss you. — Robert Iger (@RobertIger) 26 de agosto de 2018

John McCain: American patriot, war hero.

Donald Trump: Draft-dodging weasel. — Stephen King (@StephenKing) 26 de agosto de 2018

John McCain's finest moment (for me) came in 2008, when a woman at a rally referred to Obama as an Arab. "No, ma'am," McCain replied. "He's a decent family man, a citizen that I just happen to have disagreements with." That's manning up. — Stephen King (@StephenKing) 26 de agosto de 2018

I will miss Senator McCain dearly, and my thoughts are with Cindy and Senator McCain’s whole family. What I said yesterday matters even more today. Each of us must strive for his dignity, his service, his commitment to country. He showed us the way. https://t.co/xwaumiDrJ0 — Arnold (@Schwarzenegger) 26 de agosto de 2018

May God Bless Senator John McCain........ — Ron Perlman (@perlmutations) 26 de agosto de 2018

...and to the current holder of the title potus, you’re not good enough to utter John McCain’s name. Not good enough. And definitely not American enough. — Ron Perlman (@perlmutations) 26 de agosto de 2018

Our statement on the passing of Senator John McCain: pic.twitter.com/3GBjNYxoj5 — Barack Obama (@BarackObama) 26 de agosto de 2018

I have not know anyone with greater courage, stronger convictions or more devotion to country than John McCain. He is irreplaceable, but his legacy will live wherever democracy is defended, human rights are protected, and U.S. leadership is exerted in defense of universal values. pic.twitter.com/exnWGImiHQ — Madeleine Albright (@madeleine) 26 de agosto de 2018

.@SenJohnMcCain lived a life of service to his country, from his heroism in the Navy to 35 years in Congress. He was a tough politician, a trusted colleague, and there will simply never be another like him. My thoughts and prayers are with Cindy and his entire family. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) 26 de agosto de 2018