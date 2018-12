Hugh Jackman anuncia una gira musical con canciones de El Gran Showman o Los miserables

Actualizado 29/11/2018 17:38:16 CET

Hace días que desde sus redes sociales Hugh Jackman venía a sus seguidores de que pronto realizaría un gran anuncio. ¿El retorno de Lobezno? ¿Nuevos proyectos en gran pantalla? ¿Una nueva película musical? Los rumores no han parado de sucederse hasta que el actor australiano ha revelado cuál es su nuevo proyecto: una gira mundial cantando las mejores canciones de las obras que han marcado su carrera.

Uno de los superhéroes más queridos de la gran pantalla no tiene previsto volver a ponerse las garras de Lobezno y regresar a los X-Men ahora que están muy cerca de engrosar las filas del Universo Cinematográfico Marvel. El nuevo proyecto de Jackman tiene que ver con su gran pasión, la música ya que según ha anunciado en 'The Today Show', rescatará sus canciones más emblemáticas del cine y de Broadway para realizar una gira cuyas fechas todavía no ha desvelado.

La ruta de las ciudades que verán al protagonista de 'Australia' o 'Logan' tampoco ese ha dado a conocer, al igual que el repertorio de canciones con las que el ganador de un Globo de Oro y un Tony deleitará a sus fans. Aunque según informa Variety, el setlist contendrá canciones de películas y musicales relacionados que han marcado su carrera como 'Los Miserables', 'Oklahoma', 'El Gran Showman' o 'El chico de Oz'.

Diversas fuentes apuntan a que varios conciertos tendrán parada en varias ciudades de Estados Unidos como Los Ángeles o Nueva York, además de otras actuaciones fuera del país estadounidense que todavía deben confirmarse.