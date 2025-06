Javier Bardem protagoniza 'F1: La película': "Brad Pitt es muy humilde, generoso y hace que tú brilles"

LOS ÁNGELES, 23 Jun. (EUROPA PRESS- Raquel Laguna) -

Javier Bardem protagoniza junto a Brad Pitt 'F1: La película', la superproducción ambientada en el mundo del automovilismo de élite dirigida por Joseph Kosinski ('Top Gun: Maverick'). La cinta, rodada en colaboración con la FIA en circuitos reales durante la celebración de algunos de los los grandes premios que componen el Campeonato Mundial de Fórmula 1, se estrena en cines este viernes 27 de junio.

En 'F1: La película', Bardem interpreta a Rubén Cervantes, antiguo piloto y ahora el dueño de un equipo de de Fórmula 1 al borde del colapso económico. Para el actor español, el papel ofrecía muchos atractivos. "Me interesaban muchos aspectos de esta película. El hecho de poder trabajar con Joseph, el director, que había hecho 'Top Gun', una película que disfruté mucho y que celebré porque trajo gente al cine en un momento muy complicado pospandema. Esa película hizo mucho por el cine", afirma Bardem en una entrevista concedida a Europa Press.

También le sedujo la dimensión emocional de su personaje, el director y dueño del equipo colista de la parrilla que busca desesperadamente evistar su desaparición. "Me gustaba la idea de equipo, de ser la cabeza visible de un equipo, pero al mismo tiempo dando espacio a cada uno de ellos y poder llevar el proyecto adelante. La película tiene una parte muy emotiva. Aparte de la espectacularidad, hay también una parte de humor y emoción que llega al espectador", explica.

Uno de los grandes atractivos del filme es la química entre Javier Bardem y Brad Pitt. El intérprete español elogia no solo el talento de su compañero de reparto, sino también su generosidad y humildad en el set de rodaje. "Fue una delicia, es un tipo muy sencillo... es muy amable, muy generoso, muy humilde", dice Bardem.

"Es productor de la película también y se aseguraba de que todo el mundo estuviese bien cuidado. Está constantemente ocupado en que tú brilles, quitándose él del medio", destaca el intérprete español que asegura que "como actor" Pitt "es una delicia porque es totalmente libre". "Juegas a pasar la bola y a ver qué pasa... De pronto entra con humor, de pronto lo hace más serio. Y es maravilloso ver eso delante de tus ojos. He crecido viéndole y ha hecho trabajos que admiro muchísimo. Y es guapísimo, lo tiene todo", dice entre risas.

LA ADRENALINA DE LA FÓRMULA 1

Aunque el oscarizado actor no se considera un gran aficionado a la Fórmula 1, la experiencia de filmar en los circuitos reales en los que compartieron algunos planos con figuras reales del deporte como Fernando Alonso, Max Verstappen, Carlos Sáinz o Lewis Hamilton, también productor de la película, le dejó huella. "Lo viví y lo disfruté mucho porque no soy un grandísimo fan de la Fórmula 1. No es que no me guste, sino que me interesan más otros deportes. Pero, evidentemente, ahora reconozco más el esfuerzo desde dentro, porque lo he visto y me interesa", cuenta.

Con una carrera consolidada como actor y productor, Bardem afirma que dar el salto a la dirección no entra en sus planes más inmediatos: "Cada vez que pasa el tiempo, me doy más cuenta de que no. Dirigir me parece dificilísimo. Creo que yo veo el mundo desde el actor, no desde el director. Lo primero que hago, inconscientemente, es ponerme en la piel de esa persona, no verla desde fuera e imaginar cómo se ve desde fuera", concluye.

En 'F1: La película', Sonny Hayes (Pitt) es un piloto de Fórmula 1 que tras sufrir un grave accidente en los 90, abandona la competición. Rubén Cervantes (Bardem), dueño de la escudería APXGP en apuros, lo convence para volver a la F1. El objetivo es salvar el equipo y luchar por el campeonato, junto al joven piloto Joshua Pearce (Damson Idris).

La película explora la rivalidad entre Sonny y Joshua, y cómo Sonny debe enfrentarse a su pasado y a la feroz competencia dentro de la F1 para encontrar la redención. Los actores Damson Idris, Kerry Condon, Tobias Menzies, Sarah Niles, Joseph Balderrama y Abdul Salis, entre otros, completan el reparto de la cinta.