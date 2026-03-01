José Ramón Soroiz, Mejor actor protagonista en los Premios Goya 2026 por 'Maspalomas'

El actor Jose Ramón Soroiz recoge el Goya a Mejor Actor Protagonista por 'Maspalomas' durante la 40º edición de los Premios Goya, en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals, a 28 de febrero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España).- David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

José Ramón Soroiz ha sido premiado con el premio al Mejor actor protagonista en los Premios Goya 2026 por su interpretación en 'Mapalomas'. El actor competía por este galardón con Alberto San Juan, por 'La cena'; Miguel Garcés, por 'Los Domingos'; Jose Ramon Soroiz, por 'Maspalomas'; Mario Casas, por 'Muy lejos'; y Manolo Solo, por 'Una quinta portuguesa'.

"Me habéis hecho muy feliz y ojalá que todos los Vicentes del mundo también lo sean", ha proclamado el actor en un discurso en el que ha alternado euskera y castellano, ha asegurado que es "maravilloso" lo que le está pasando con la película 'Maspalomas'. "Creo que no se me olvidará nunca ni quiero que se me olvide", ha subrayado.

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España entrega este sábado los Premios Goya, los galardones más importantes que se conceden en el cine español, que celebran su 40 edición, una ceremonia que tiene lugar en en el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB).