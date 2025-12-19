Óscar López presenta LAZONA Hub Audiovisual, nueva factoría de creación en Madrid que arrancará en noviembre de 2026

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha presentado este viernes LAZONA Hub Audiovisual, una nueva factoría de creación y postproducción audiovisual que estará en funcionamiento en noviembre de 2026. - MINISTERIO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha presentado este viernes LAZONA Hub Audiovisual, una nueva factoría de creación y postproducción audiovisual que estará en funcionamiento en noviembre de 2026. El ministro ha asegurado que en España ha habido un crecimiento del 107% en el empleo del sector audiovisual.

"Hoy se ruedan el doble de series, el doble de películas y se crea el doble de empleo en nuestro país en audiovisual. El crecimiento es del 107% en el empleo en un sector que siempre ha sido poderoso en nuestro país, siempre ha habido una extraordinaria creatividad. España es una de grandes en creadores, directores, guionistas, actores y todo esos oficios que tienen que ver con el audiovisual. Pero además de esa creatividad hoy el sector cuenta con un gobierno que apoya con recursos, con medidas como incentivos fiscales -que están haciendo que se multipliquen los rodajes- o que apoya con los fondos europeos como es el caso", ha asegurado López en un acto celebrado en la factoría ubicada en el distrito madrileño de Arganzuela.

El espacio, que comenzará su actividad a finales de noviembre del próximo año y que sigue en obras, ha sido creado por la colaboración de la productora LAZONA, Elamedia Estudios y la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) y ha recibido una inversión de 2,3 millones de euros -1,1 millones lo ha aportado el órgano del Ejecutivo y 1,2 millones las productoras-.

El ministro ha defendido la colaboración público privada y la creación del HUB audiovisual para que España y Madrid sigan siendo "motor" en la industria audiovisual.

Por su parte, Merche Herranz y Pedro Lozano, de LAZONA y Elamedia, respectivamente, han explicado que su deseo es generar una "casa" para el talento audiovisual.

"Iniciamos el proyecto con la idea de generar una casa, un hogar, para el talento audiovisual. Para que las diferentes disciplinas pudieran, bajo un mismo techo, desarrollarse y convivir y estar juntos creando. Esa esa ilusión era la que nos movía", ha explicado Herranz.

Lozano ha precisado que este espacio será "un impulso" para el desarrollo de la industria cinematográfica en el país.

En declaraciones a Europa Press, Herranz ha explicado que aunque el HUB se enfoca a la producción audiovisual porque es el ámbito en el que trabaja su productora, quieren abrirse al teatro o incluso literatura si hay profesionales que lo deseen.