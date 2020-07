Paolo Sorrentino dirigirá 'Ha sido la mano de Dios' para Netflix

Paolo Sorrentino presenta The New Pope en la 76tª edición del Festival de Venecia

El director italiano Paolo Sorrentino, ganador del Oscar a mejor película extranjera por 'La gran belleza' ficha por Netflix. El servicio de streaming estrenará para su próxima película, 'È stata la mano di Dio' ('Ha sido la mano de Dios'), un filme que cuenta con un título con claras reminiscencias futbolísticas, una de las pasiones del cineasta, y que se basará en una idea original del propio cineasta.

Según informa Deadline, el creador de 'The New Pope' se ha asociado con el servicio de streaming para su próximo largometraje, cuya trama por el momento es un misterio. Ha trascendido que se trata de una idea original de Sorrentino, así como de una "película personal", que llevará al cineasta a su ciudad natal, Nápoles, donde ya filmó su ópera prima 'One Man Up' en 2001.

Como bien sabrán los aficionados al fútbol, 'la Mano de Dios' es como se conoce al uno de los goles más célebres de la historia de este deporte, el que marcó el astro argentino Diego Armando Maradona contra Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de 1986 que se celebró en México. Durante la década de los ochenta, cuando el director crecía en la ciudad italiana, Maradona jugó en el Nápoles con el que consiguió dos títulos de Serie A (1986/87 y 1988/89), una Copa Italia (1986/87), la Supercopa (1990) y una Copa UEFA (1988/89).

Sin embargo, cuando Deadline preguntó a Netflix si el próximo film de Sorrentino tendría algo que ver con el fútbol, su respuesta fue negativa.

La producción correrá a cargo de Netflix y el propio Sorrentino, en colaboración con Lorenzo Mieli a través de su productora The Apartment.

"Estoy entusiasmado con la idea de volver a filmar en Nápoles exactamente veinte años después de mi primera película", explicó Sorrentino en un comunicado. "'È stata la mano di Dio (Ha sido la mano de Dios)' representa por primera vez en mi carrera una película íntima y personal. Un ejercicio de formación a la vez alegre y doloroso", señaló el director de 'La gran belleza'.

"Estoy encantado de participar en esta aventura con el productor Lorenzo Mieli, su compañía The Apartment, y Netflix. El entendimiento mutuo sobre el significado de la película fue inmediato y deslumbrante", agregó el director. "Me hicieron sentir como en casa. Y fue ideal, porque esto es precisamente lo que ésta película significa para mí: volver a casa".

David Kosse, vicepresidente de Original Films de Netflix agregó que "siempre he sido un gran admirador de Paolo Sorrentino, así que en cuanto nos presentaron 'È stata la mano di Dio' ('Ha sido la mano de Dios'), supimos que queríamos asociarnos con él y con Lorenzo en éste gran proyecto. Es un honor trabajar con uno de los mejores cineastas de Europa y llevar su increíble historia al mundo".

Por el momento, no hay fecha prevista ni para el inicio del rodaje ni para el estreno de 'È stata la mano di Dio' ('Ha sido la mano de Dios').