Timothée Chalamet, Demi Moore, Kieran Culkin, Zoe Saldaña, 'Conclave' y 'Shogun', triunfan en los SAG Awards

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Timothée Chalamet, Demi Moore, Kieran Culkin, Zoe Saldaña, el elenco de 'Cónclave' y la serie 'Shogun' fueron los grandes triunfadores en la 31.ª edición de los premios del Sindicato de Actores de Estados Unidos (SAG, por sus siglas en inglés).

La ceremonia, emitida en directo por Netflix, se celebró en The Shrine Auditorium de Los Angeles y estuvo presentada por la actriz Kristen Bell, nominada en la noche por su papel en 'Nadie quiere esto'. En su monólogo de apertura, Bell rindió homenaje a los bomberos de Los Ángeles, algunos de los cuales estaban presentes en la gala, expresando su gratitud por su valentía durante los incendios forestales que asolaron la ciudad el pasado mes de enero.

El premio al mejor actor protagonista fue para Timothée Chalamet por su encarnación de Bob Dylan en 'A Complete Unknown', el biopic dirigido por James Mangold. "No me lo esperaba en absoluto, de verdad. He volcado todo lo que tenía en interpretar a este artista incomparable", señaló Chalamet al recoger su premio en un discurso en el que señaló a Daniel Day-Lewis, Marlon Brando y Viola Davis o figuras del deporte como Michael Jordan o Michael Phelps como sus grandes inspiraciones y referentes para "llegar a lo más alto".

La victoria de Chalamet supone una pequeña sorpresa y una ruptura de la tendencia a una semana escasa de los Oscar dentro de una temporada de premios que en esta categoría había estado dominada por Adrien Brody, que con su trabajo en 'The Brutalist' se impuso en los Globos de Oro, los BAFTA y los Critics' Choice.

Demi Moore, que parte también como favorita de cara a los Oscar, se alzó con el galardón a la mejor actriz 'La sustancia', triunfando sobre Pamela Anderson, nominada por 'The Last Showgirl', Mikey Madison por 'Anora', Cynthia Erivo por 'Wicked' y Karla Sofía Gascón, la actriz española nominada por 'Emilia Pérez' que sigue ausente en las galas de premios tras la crisis desatada por sus antiguos tuits racistas.

Si venció su compañera en 'Emilia Pérez', Zoe Saldaña, que continuó su racha de victorias, recogiendo el premio a mejor actriz de reparto. "Estoy orgullosa de formar parte de un sindicato que me permite ser quien soy. Todo el mundo tiene derecho a ser quien es", señaló la interprete al recoger su premio.

Kieran Culkin fue el ganador en la categoría de mejor actor de reparto por su trabajo la comedia dramática 'A Real Pain' y también se perfial como gran favorito tras haber ganado ya en los Globos de Oro, los BAFTA y en los Independent Spirit Awards. El actor ya había ganado dos veces los SAG como parte del reparto de Succession.

El premio al mejor elenco fue para el thriller sobre la elección papal 'Cónclave', que se impuso a los repartos de 'Wicked', 'A Complete Unknown', 'Anora' y 'Emilia Pérez'.

'SHOGUN' SIGUE ARRASANDO

En televisión, y tras haber dominado en los Emmy y los Globos de Oro, el drama histórico 'Shogun' culminó su trayectoria triunfal y ganó cuatro premios: mejor elenco en serie dramática, mejores dobles de acción, mejor actriz protagonista en serie dramática para Anna Sawai y mejor actor protagonista en serie dramática para Hiroyuki Sanada.

Jessica Gunning, actriz de 'Mi reno de peluche', se impuso a Jodie Foster, Cate Blanchett y Kathy Bates como mejor actriz de telefilme o serie limitada, y dio las gracias a su compañero de reparto y al creador de la serie, Richard Gadd, por "hacer realidad mis sueños".

Colin Farrell ganó su primer premio SAG como mejor actor protagonista en una serie limitada por su interpretación en 'El Pingüino' con la que se impuso a Richard Gadd, candidato por 'Mi reno de peluche', a Kevin Kline, nominado por 'Disclaimer', a Andrew Scott, candidato por 'Ripley', y al español Javier Bardem nominado por su trabajo en 'Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez'.

Jean Smart, protagonista de 'The Hacks', ganó su tercer premio SAG a la mejor actriz de comedia y Martin Short fue el sorprendente ganador del premio al mejor actor en una serie de comedia por 'Sólo hay asesinatos en el edificio'. El premio al mejor reparto de comedia se lo llevó precisamente 'Sólo hay asesinatos en el edificio'.

PREMIO PARA JANE FONDA

Durante la ceremonia, Jane Fonda recibió el premio en reconocimiento a toda la trayectoria que recibió de manos de Julia Louis-Dreyfus como "una mujer cuya vida dentro y fuera de la pantalla ha sido sencillamente épica".

"Esto significa mucho para mí", dijo Fonda tras recibir una gran ovación. La actriz de 87 años recordó de su "extraña" carrera y se calificó a sí misma de "tardía" en su resurgimiento. Y en referencia al actual clima político en Estados Unidos, que Fonda comparó con el macartismo, dijo que "estar despierto sólo significa que te importan los demás" y que "mucha gente va a salir perjudicada por lo que está ocurriendo". "No debemos engañarnos ni por un momento sobre lo que está ocurriendo. Esto es muy serio, amigos, así que seamos valientes", sentenció.

Los premios SAG, que votan los propios actores, son un gran indicador en las categorías interpretativas de cara a los Oscar ya que la rama de interpretación de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas es el mayor bloque de votantes en los premios de la Academia. El año pasado, los ganadores de los SAG, Cillian Murphy, Robert Downey Jr. y Da'Vine Joy Randolph, se alzaron con el Oscar en sus respectivas categorías.