La BNE muestra los "tesoros" del arte manuscrito armenio en la muestra 'Por los caminos del mapa de la espiritualidad'

Códices iluminados, amuletos y valiosas encuadernaciones, algunas de ellas nunca vistas en España, ilustran la historia de la cultura manuscrita. - BNE

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Nacional de España organiza, junto con el Ministerio de Educación, Ciencia, Cultura y Deporte de la República de Armenia, el Instituto Matenadaran Mesrop Mashtots de Manuscritos Antiguos y la Fundación Amigos de la BNE (FABNE), la exposición 'Por los caminos del mapa de la espiritualidad: el arte manuscrito armenio'.

La muestra se podrá visitar hasta el 21 de junio y contempla algunos de los tesoros artísticos y bibliográficos más importantes conservados en el Matenadaran, uno de los centros de investigación y conservación más importantes a nivel internacional, que alberga la mayor colección de manuscritos armenios del mundo.

Algunos de estos "tesoros" nunca han salido de Armenia y revelan la tradición milenaria del arte manuscrito armenio. A través de ellas y los textos que las acompañan, el visitante podrá descubrir diversos aspectos de la cultura armenia y la riqueza de su patrimonio: su historia, sus creencias, sus tradiciones, los asentamientos de la diáspora o la creación e iluminación de los códices manuscritos en sus scriptoria.

Armenia atesora un valioso patrimonio moldeado por una lengua y una espiritualidad propias, que esta exposición invita a explorar y entender. Los manuscritos armenios son reconocidos internacionalmente por sus pinturas en miniatura, una característica central de la cultura manuscrita armenia, que evolucionó a través de diversas escuelas regionales y múltiples centros de aprendizaje y actividad artística, reflejando la vasta geografía del patrimonio escrito armenio.

La exposición muestra once códices manuscritos del siglo IX al XVIII, entre ellos uno de los ejemplos más singulares de la colección manuscrita del Matenadaran: el único manuscrito del siglo XVIII traducido del español al armenio. Realizado en Manila (Filipinas), donde los comerciantes armenios tuvieron un papel destacado, es una obra excepcional, testimonio único del compromiso de la comunidad armenia en Filipinas con la vida cultural y espiritual de la época.

También pueden verse libros con encuadernaciones majestuosas trabajadas en diferentes materiales, un palimpsesto y tres rollos de amuletos, considerados una de las manifestaciones más singulares del arte escritural armenio, muestra de la religiosidad popular de la cultura medieval.

A través de estas obras, el visitante podrá vislumbrar la riqueza de las miniaturas armenias, representadas por las escuelas de Cilicia, Vaspurakan, Nueva Julfa, Crimea y otros centros, con la calidad artística de importantes iluminadores como Toros Roslin, célebre miniaturista y escriba armenio del siglo XIII, Hakob Jughayetsi o Markos el pintor.