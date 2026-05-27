Cultura retira la opción de convertir el INAEM en una Entidad Pública Empresarial, según sindicatos

Archivo - El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante una rueda de prensa, en el Auditorio Jorge Semprún, a 10 de febrero de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura ha retirado oficialmente este miércoles la opción de convertir el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) en una Entidad Pública Empresarial (EPE), según han informado en un comunicado CCOO, UGT y CSIF.

Así lo ha trasladado el secretario general del INAEM, Benjamín Marco, a las organizaciones sindicales en la reunión que han mantenido este miércoles. La retirada de esta posibilidad es una decisión "propia" de Urtasun y de "toda la estructura del Ministerio, secretario de estado y directora general", según los sindicatos.

Las tres organizaciones aseguran que la negociación del nuevo estatuto se hará bajo la forma jurídica actual de Organismo Autónomo, "reforzando en todo lo posible sus competencias y mejorando su capacidad de gestión y organización".

"Las organizaciones nos congratulamos de la decisión tomada, desechando un camino, el de la EPE, que nos llevaba a una inaceptable mercantilización de la cultura", afirman las tres organizaciones, que apuntan que es un paso que consideran imprescindible para poder seguir negociando "el mejor estatuto posible para el INAEM".

El rechazo a la conversión del INAEM en una EPE también se ha dado por parte de la Asamblea de Trabajadores, que el pasado lunes 25 de mayo mostraron su "oposición directa" a la propuesta. "Preservar y reforzar este organismo en su naturaleza de Organismo Autónomo 100% público es la mejor forma de garantizar que esa labor continúe al servicio de la ciudadanía", explicó la entidad en un comunicado.