J.K. Franko, superventas en Estados Unidos con 'La ley del Talión', desembarca en España con su trilogía

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

J.K. Franko, autor superventas en Estados Unidos con más de un millón de ejemplares vendidos y en lo alto de la lista de ventas de 2022, llega a España con la trilogía 'La ley del Talión' (editada en formato de bolsillo por Booket) y con la sensación de saber que "el sueño americano se cumple".

La trilogía de este autor con ascendencia cubana --que ya ha publicado individualmente los libros de la trilogía en España-- gira en torno a la venganza, un tema que conoce de primera mano debido a su pasado como abogado. "¿Qué haces cuando la justicia no te satisface? Bueno, pues debo decir que desgraciadamente la justicia la mayor de las veces no te satisface", ha apuntado en un encuentro con la prensa.

"Al final, la justicia es una institución, es un contrato social que tenemos todos y lo seguimos porque sabemos del castigo que espera si no se cumple. Pero claro, el problema surge cuando uno cree que falla la justicia: hay que decidir si se aguanta y no dice nada más o si hace otra cosa", ha explicado.

Franko hace girar esta trilogía sobre esta idea, primero organizando y ejecutando un crimen perfecto ('Ojo por ojo'), después con una investigación en torno a esa actuación ('Diente por diente') y en la tercera parte con un juicio ('Vida por vida'), casi como un guion del asesinato.

El autor, casado con Raquel Cordón --hija de Publio Cordón, empresario secuestrado y asesinado por la banda terrorista GRAPO en la década de los noventa, y una de los principales impulsoras para su desembarco en España--, reconoce que la fórmula que le ha llevado al éxito en Estados Unidos ha sido el "boca a boca".

"Allí no soy conocido y tampoco he recibido premios porque, para ganarlos, tienes que presentarte y sabía lo que hay en este mundo. Además, no soy conocido por las redes sociales o de hacer prensa, esto es un éxito que llega porque simplemente funcionan los libros", ha afirmado.

Franko ya está trabajando en una cuarta entrega que espera llegue a España la próxima primavera y no descarta seguir con un quinto libro, conformando una serie. Además, el autor --lector habitual de Cormac McCarthy-- trabaja en un libro "un poco de historias paranormales: no es un salto mortal, pero es algo un poco apartado de la criminología", ha bromeado.

Preguntado al respecto de si habrá serie de la trilogía, reconoce que ya ha habido "interés, pero es un proceso que va despacio" debido a las complicaciones logísticas. "Los libros incluyen localizaciones en sitios como Colorado, Austin, Miami, Bahamas o Mallorca, y eso es caro", ha concluido.