Sindicatos desconvocan los paros de la CND y Ballet Nacional pero avisan de que los retomarán si no hay "resultados"

Archivo - El ballet 'La Sylphide' llega al Teatro de la Zarzuela, primera producción de Muriel Romero al frente de la CND - LA COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA - Archivo

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones sindicales CCOO, UGT y CSIF han desconvocado los paros del personal artístico de la Compañía Nacional de Danza y del Ballet Nacional de España,tras una reunión con el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), pero avisan de que si en septiembre no hay "resultados", retomarán las movilizaciones.

Así lo han explicado a Europa Press fuentes de CSIF que han valorado de manera "positiva" la reunión con el secretario General del INAEM, Benjamín Marco Valero; y la subdirectora General de Personal del INAEM, Marina Albinyana.

Los paros estaban programados para los próximos 11, 17 y 22 de julio, coincidiendo con las funciones programadas en el Teatro de la Zarzuela.

Así, la convocatoria afectaba a la totalidad del personal artístico de ambas compañías, un total de 131 trabajadores. "Responde al incumplimiento de los principales compromisos adquiridos por el Ministerio de Cultura tras la desconvocatoria de los paros de diciembre de 2025", avisaron los sindicatos.

De hecho, en un comunicado recordaban que el pasado diciembre suspendieron las movilizaciones programadas después de los "compromisos asumidos" por el Cultura, pero explicaron que tras varios meses la principal reivindicación, consistente en la equiparación salarial con el personal artístico de la Orquesta Nacional de España, ha sido finalmente descartada por lo que regresan a la convocatoria.

"Como alternativa, la Administración ha planteado la creación de un complemento de productividad para este colectivo. No obstante, hasta la fecha no se ha concretado su cuantía económica ni se han adquirido compromisos firmes sobre su aprobación, financiación e implantación", añadían.

Asimismo, explicaron que tampoco se ha "materializado" el compromiso de "impulsar la mejora del sistema de clasificación profesional del personal artístico de ambas compañías".